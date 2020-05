Sprachen & Wissen - "Geheimwaffe" im Kampf um Zukunft

In Deutsch und ihrer Erstsprache müssen die Teilnehmer_innen ihre Rede halten. Für manche gilt es dafür aber schon eine schwierige Auswahl zu treffen, weil sie sogar mit mindestens drei Sprachen aufwachsen. Eine davon ist Lisa Dzabrailova. Sie entschied sich dafür Russisch zu nehmen, hätte gut und gern aber auch auf Tschetschenisch reden können. Neben diesen drei Sprachen lernt sie natürlich im Gymnasium am Wiener Schulschiff noch Englisch und Französisch, was ihr aber nicht genug ist, weshalb sie samstags in der Freizeit Arabisch lernt und sich als nächstes noch Spanisch vornimmt. Wissen und Sprachen seien für sie – so in ihrer Rede – „eine Geheimwaffe im Kampf um die Zukunft“.

Sich selbst, der Jury und den Zuhörer_innen verschaffte die am Tag der Rede 18 gewordene Clarita Velarde Gaméz mit ihrer Spanisch-Deutschen Rede ein Geburtstagsgeschenk. Die in Bolivien geborene Schülerin vom Ottakringer Gymnasium Schuhmeierplatz fasziniert vor allem die Vielfalt der Kulturen – in Wien und in ihrer Schule. Da könne viel von einander gelernt werden – was Sprachen und Kultur betrifft. Genau dieser Austausch sei ein wichtiges Potenzial für eine hoffnungsfrohe Entwicklung der Zukunft.