Spaß mit 16 Figuren auf 64 Feldern

Rauf mit dem Aufzug in den 19. Stock. "Das ist der oberste, höher geht's gar nicht", stellt einer der jungen Fahrgäste fest. Rein in den Saal. Auf einigen Tischen stehen schon Schachbretter mit den je 16 weißen und schwarzen Figuren, an anderen werden sie grade aufgestellt. Geradeaus durch die Glasfront Blick auf die Donau. Zu Füßen liegt die Reichsbrücke, die die Lassallestraße in der Leopold- mit der Wagramer Straße in der Donaustadt verbindet. Doch davor alles beherrschend ein riesiger Baukran. Rechts geht's hinaus auf eine lauschige langgezogene Terrasse. Auch hier Tische, die mit den karierten Brettern und Figuren bestückt werden.

Dahinter wuchtig einer der gebogenen Fassaden der UNO-City. Die Welt zum Greifen nah. In anderer Gestalt kommt "die Welt" auch hierher - zum Spielen. Highlight für viele, die zur Schachparty für Kids gekommen sind: Anish Giri ( Bild), noch 16 (Ende Juni wird er 17) ist der jüngste in der Top-Weltrangliste. Mit einer Elozahl (Maß für Spielstärke) von 2690 (Stand März 2011) liegt er auf Platz 44 der Gesamt- und natürlich auf Platz 1 der U18-Liste.