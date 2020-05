So lustig & frech, beschwingt, stürmisch und feierlich kann die EU klingen!

Das bestätigt er auch selbst im Kurzinterview: "Ich genieße diese Arbeit mit den jungen Leuten. Die haben nicht nur alle sehr viel Talent, sie werden ja aus vielen Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt, die sind auch so inspiriert, so hungrig, so voller Energie, haben so viel Biss und trotz der vielen Proben auch den großen Spaß am Musizieren miteinander. Das gibt auch mir sehr viel, drum hab ich damals das Angebot von Joy Bryer angenommen, nicht nur manches Mal zu dirigieren, sondern auch die künstlerische Leitung zu übernehmen."



"Seit ich 18 bin, hab ich mich bei den Auditons beworben, heuer hat's endlich geklappt", freut sich die schon genannte mittlerweile 25-jährige irische Bläserin Jessica Grimes darüber, dass ihre Hartnäckigkeit von Erfolg gekrönt war. "Und es hat sich echt ausgezahlt, es ist eine wunderbare Erfahrung."

Das findet auch Adriana Dyaková, Querflötistin aus Bulgarien mit einem breiten Grinsen, darüber, "dass ich heuer schon das dritte Mal dabei sein darf".