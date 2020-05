So einfach könnt's gehen!

Ein paar Experimentier-Boxen für Schulen und eine neue coole, bunte Kinderzeitschrift (Molecool-Lino) sollen das Interesse für Chemie schon in der Volksschule mehr wecken. Vielleicht werden's eines Tages sogar so viele Boxen sein, dass alle Volksschüler_innen in den Genuss solcher Versuche kommen können. Und dann wird möglicherweise kaum mehr Grund zur Klage an mangelndem Interesse für diese Ausbildungen sein ;)