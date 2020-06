So cool kann Wissenschaft sein!

Was Sprengstoff mit Zuckerln oder Rilke und Beethoven mit Krebszellen und ihrer medizinischen Bekämpfung zu tun haben? Aufs erste eher nicht viel, aufs zweite schafften es Samstag Nachmittag auf der Berufs- und Studienmesse vier Studierende der Technischen Uni Wien (scheinbare) Zusammenhänge herzustellen.

Dort stieg auch der erste Science Slam on tour. Seit mehr als einem Jahr gibt es auch in Österreich dieses unterhaltsame Format der Vermittlung von komplizierten Wissenschaftsthemen. In wenigen Minuten müssen die Fachleute ihr Wissensgebiet einfach und verständlich, nach Möglichkeit auch noch witzig vorstellen, Das Publikum votet, wer’s am überzeugendsten geschafft hat.