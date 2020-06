Sieg der Revolution

Und die goldene Nica für die beste der ... Einsendungen in der Jugendkategorie des renommierten Prix Ars Electronica geht an Agnes Aistleitner, die 18jährige Tragweinerin (nahe Linz) gewann mit einer knapp 15-minütigen Video-Doku unter dem Titel „state of revolution". 675 Projekte an denen 1751 (übrigens fast gleich viele Mädchen wie Burschen - 856/895) Kinder und Jugendliche beteiligte waren, wurden eingereicht.

Zurück zur Gewinnerin:Ein Jahr nach der Februarrevolution in Ägypten war sie mehrere Tage in Kairo, drehte Alltagssituationen und vor allem ausführliche Interviews und Diskussionsrunden.

Auszeichnungen gingen ins steirische Steinach an Schüler_innen, die Buch-Umschläge aus biologischem "Plastik" (BioBookCover)erfanden sowie eine Gruppe Wiener Jugendlicher, die ein Video und eine Radiosendung rund um Vorurteile, Mobbing, Mehrsprachigkeit und Herkunft gestalteten - Bin Baum mit zwei Stämmen.

Zwei Sachpreise (U10 und U14) gab es für eine Kindergartengruppe im Linzer Auwiesen (Zukunftswürfel) und einen auf einer Fahrradfelge balancierenden Lego-Roboter (NMS Telfs).

Erstmals durften Projekte auch ganz ohne Computer gestaltet werden, der Untertitel der Jugendkategorie U19 wurde von "freestyle computing" auf "create your world" geändert.