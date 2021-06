Sicheres Internet macht Schule

Praktisch die gesamte Mittelschule im Vorarlberger Bludenz beschäftigte sich mit sichere(re)m Internet. Das Thema spielte rund zwei Monate vor dem "Safer Internet Evening selbst eine große Rolle in vielen Fächern - Deutsch, Bildnerische Erziehung, Musik und sogar Sport. Dazu gehörten selbst gedrehte Videos, PowerPoint-Präsentationen, Deko-Material (lebensgroße Handys und Laptops), Zeichnungen, sowie 350 bunt gestaltete Einladungen. Die Ergebnisse wurden an diesem Abend 400 Besucher_innen präsentiert. 110 Safer Internet Expert_innen der Schule gestalteten den Abend und präsentierten ihre Ergebnisse mit Präsentationen, Videos, Tanz-Einlagen, Millionenshow-Quiz.

Zuvor hatten rund 270 Schülerinnen und Schüler in verschiedensten Fächern die Vorarbeit geleistet.

- Deutsch: In etlichen Unterrichtseinheiten hielten Jugendliche selbstständig erarbeitete Referate für ihre Mitschüler_innen über Internet, Handy, Facebook & Co ... Die besten Referate (Computersicherheit, Datenschutz, Cyber-Mobbing, Chat & Messenger, Soziale Netzwerke, Computerspiele, Partnersuche, Einkaufen im Internet, Internetabzocke,

Urheberrechte…) wurden mitgefilmt.

- Im BE-Unterricht drehten Kids Videoclips. Schüler_innen der 3a machten sich mit "Papa's Kreditkarte" einen lustigen Nachmittag. "Jana" aus der 3b zeigte, wie schnell man falsche Freunde im Internet trifft.

In diesem Gegenstand wurden außerdem überdimensionale Handys und Laptops als Dekoration für den großen Abend gebaut. Einschlägige Zeichnungen ergänzten die Evening-Kulissen. 350 bunte Einladungen waren da ein "Kleinigkeit".

- In Musik studierte der Chor der 1. Klassen ein "Shalalala" ein, die Trommelgruppe übte den Eröffnungs"wirbel".

- Achja, und wie spielt der Turnunterricht mit? Im Fach Sport wurden drei Tänze einstudiert: Je eine Choreografie zu Rihannas Russian Roulette, Telephone und Monster von Lady Gaga.

- Schließlich stammt die Verpflegung des Abends aus dem Fach Ernährung/Hauswirtschaft.