Sicher cool, mit Jugendlichen zu arbeiten

Wir arbeiten in einem Viertel im Südosten Londons, das in den Medien oft wegen Messerstechereien vorkommt, beschreiben Doris und Yvonne von "Kids Company" ihr Arbeitsumfeld. Erstere kommt selbst aus diesem Viertel, ist noch ganz jung und hat erst vor zwei Jahren ihre Ausbildung zur Sozial-und Jugendarbeiterin abgeschlossen. "Drum nehmen mich die Jugendlichen auf der Straße viel ernster als gelehrte Professoren", meint sie zum KURIER. Eine ideale Voraussetzung für das neuartige europäische Projekt zur Vorbeugung vor und Verhütung jugendlicher Gewalt.

Kürzlich wurde JUMIGG in Wien vorgestellt. die Abkürzung steht für die (deutsche) Bezeichnung "Jugendliche Multiplikator_innen gegen Gewalt". In den fünf beteiligten Ländern (neben Wien und London noch Madrid, Bukarest und Potenza/ Italien) setzen sich je zehn Jugendliche in praxisnahen Workshops aber auch theoretischen Seminaren mit möglichsten vielen Formen und Aspekten von Gewalt auseinander. Sie erlernen Strategien zum Umgang miteinander und Lösen von Konflikten auf andere als gewalttätige Art. Je weiter sie in ihrer eigenen Ausbildung sind, umso mehr gehen sie ins Feld, in die Parks, die Höfe von Wohnhausanlagen von "Brennpunkten". Um dort ihr erworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten anderen Jugendlichen zu verklickern.