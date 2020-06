Wie kommt wo das Wissen in die Köpfe?

Bildung

Vom dichten Stundenplan imIran bis zum Lernen in Flüchtlingslagern, von kilometerlangen Schulwegen bis zum vorwiegenden Online-Unterricht in weit verstreuten Häusern australischer Gegenden reichen die Berichte. Mehr als ein Dutzend Schulsysteme der Welt wurden von den Jugendlichen in zwei Workshops in der Redaktion des Kinder-KURIER beschrieben. Dazu noch Beiträge über das Menschenrecht aufund die dafür kämpfende jugendlicheMalala Yousafzai, die im Herbst dafür mit den Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war.