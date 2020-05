Schuldig oder nicht, ist das hier die Frage?

Ein Klassiker – zunächst im Fernsehen, danach als Kinofilm, später in etlichen Theaterversionen – das sind "Die 12 Geschworenen". Nur zwei Tage gastiert das Theaterhaus Stuttgart mit einer spannenden, dichten, mitreißenden Fassung in der Garage X am Wiener Petersplatz. Das Gastspiel läuft im Rahmen der Reihe "Pimp my integration", in deren Zusammenhang immer wieder der Begriff "postmigrantisch" fällt. Und meist begleitet mit mit großen Fragezeichne, was das sein könnte. Nun, die Stuttgarter Fassung des Klassikers um Vorurteile, Voreingenommenheit und intensive, nachvollziehbare, nie aufgesetzte Diskussion darüber könnte eine, vielleicht sogar DIE Antwort sein. Ein klassisches Stück, bei dem es sich nie vorrangig um Migration geht. Aber das 13-köpfige Ensemble von Schauspielerinnen und Schauspielern aus Deutschland hat Herkunftsländer von der Türkei bzw. dem Kurdengebiet dieses Landes über Kasachstan, Eritrea, Kenia, Liberia bis zum Kosovo, die Niederlande, Deutschland, die Schweiz und Österreich. Herkunft egal. Multikulturalität normal. Das ist im übrigen in diesem Stuttgarter Theaterhaus seit 1990 (!) bewusst gewählter Weg. "immerhin arbeiten wir in jener deutschen Stadt mit dem höchsten Migrationsanteil, 30 Prozent", meint Regisseur und Theaterleiter Werner Schretzmeier zum KiKu.