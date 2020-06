SCHAUSPIELCAMPS FÜR DIE STARS VON MORGEN

Die Bretter, die die Welt bedeuten, können Kinder und Jugendliche im Sommer im Theaterlabor kennen lernen: in hochwertigen Schauspielkursen, die von Kindertheaterprofi Helmut Hafner geleitet wird, wird der Bühnenberuf von allen Seiten beleuchtet. Spiel, Spaß und Sport kommen dabei auch nicht zu kurz!

Wie interpretiere ich eine Rolle? Was bedeutet es, zu improvisieren? Mit welchen Kniffen arbeite ich, um einen Charakter zu erarbeiten? Diese Fragen werden ebenso wenig offen gelassen wie die Gestaltung von Kostümen und Bühnenbild. Musikalische Übungen runden das Kreativität und Phantasie fördernde Programm ab. Helmut Hafner führt nach seiner erfolgreichen Schauspiellaufbahn an Österreichs Bühnen Kinder und Jugendliche nun schon seit über einem Jahrzehnt in die Welt des Theaters ein. Sein persönlicher Werdegang und seine langjährige Erfahrung machen die Schauspielcamps im Theaterlabor zu einer unvergesslichen Erfahrung. Am Ende des Camps wird die von den TeilnehmerInnen erarbeitete Aufführung vor Publikum präsentiert.

Das Camp im Theaterlabor (Lazargasse 2, 1180 Wien) wird empfohlen für Kinder und Jugendliche von 9 Jahren bis 15 Jahren. Zwei professionelle Betreuer stehen während der gesamten Zeit einer Gruppe von jeweils sechs bis maximal vierzehn TeilnehmerInnen zur Verfügung. Zu Mittag wird ein gesundes Bio-Essen frisch vom Markt serviert.

Der Preis beträgt für das täglich von 8 bis 17 Uhr stattfindende Camp beträgt € 270.-- (inkl. MWSt., Verpflegung, Essen, Material und diverse Eintritte).



Camp 2 09. – 13. Juli 2012

Camp 3 16. – 20. Juli 2012

Camp 4 23.– 27. Juli 2012

Camp 5 27. – 31. August 2012

THEATERLABOR

Lazargasse 2, 1180 Wien

Tel: 0650 / 990 4598

E-Mail: office@theaterlabor.com