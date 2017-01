Johanna Milena Buschbacher (Bilinguale Sekundarstufe Komensky, Tschechisch) schilderte wie ihr erster Aufenthalt als kleines Kind in einem russischen Dorf dieses Land zu einer Märchenwelt werden ließ. Erst weitere Aufenthalte und die Auseinandersetzung etwa mit Putins Politik brachte sie zu einer differenzierter Betrachtung - ...

... für sie ein Beispiel, dass Vorurteile hinterfragt gehören.

Kader Unan (BRG 16, Schuhmeierplatz, Türkisch) zählte eine Reihe von Gemeinsamkeiten von Christentum und Islam auf. So sei Jesus auch im Islam ein wichtiger Prophet. Kopftücher waren auch im Westen vor ein paar Jahrzehnten weit verbreitet und sind es heute noch immer auf dem Land. Beide Religionen setzen auf Hilfe für arme Leute, wollen den Frieden und ...

... für beide ist – wie auch für die dritte große Weltreligion, das Judentum, Jerusalem eine wichtige Stadt.

Johana Trdlicová (Bilinguale Sekundarstufe Komensky, Tschechisch) ging in ihrer Rede – wie viele andere an diesem Tag vom berühmten Satz Malala Yousafzais „Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern“ aus und interpretierte die einzelnen Begriffe erweitert. So habe für sie das Bild vom Stift auch die Bedeutung, ...

... das eigene Schicksal in die Hände nehmen zu können und es aufzuschreiben. Mit einer Waffe hingegen könne man nicht schreiben.

Dinancy Bonilla Puntier (BRG 16, Schuhmeierplatz, Spanisch) sprach gegen die Verschmutzung unserer Umwelt und dass jede und jeder aber auch selbst einen Beitrag leisten könne – und solle.

Klara Holiková (Bilinguale Sekundarstufe Komensky, Tschechisch) schilderte beim Thema „zwischen Angst und Mut“, dass sie selber nach der Volksschule im Gymnasium anfangs Angst gehabt habe, in Deutsch sich in der Stunde zu melden oder mit der Lehrerin zu reden. Erst nach geraumer Zeit überwand sie diese. Und mit jeder richtigen Antwort fasste sie mehr Mut.

Mawia Khraisheh (Private NMS Al Andalus, Arabisch) gefällt an Malala Yousafzai neben ihrem engagement vor allem die Tatsache, dass sie nie aufgegeben hat, sogar dann nicht als die Taliban ihr in den Kopf geschossen haben. Für sie bedeute dies auch die Botschaft, jede und jeder soll die eigenen Träume konsequent verfolgen.

Amella Jeminović (BRG 16, Schuhmeierplatz, BKS/Serbisch) reif am Ende die Zuhörer_innen auf: „Traut euch so zu sein, wie ihr seid!“ Ängste stünden zwischen uns und dem Leben, auch sie wäre über ihren Schatten gesprungen, um am Redebewerb teilzunehmen.

Hind Abou-El-Atta (Hernalser Gymnasium Geblergasse, Arabisch) sprach sehr blumig und poetisch – obwohl sie sich mit Kindern im Krieg beschäftigte. Am Ende rief sie auf, jenen denen die Flucht gelingt, schützende Hände entgegen zu strecken, ihre Tränen wegzuwischen, damit sie wieder lachen könnten.

Olivia Euler-Rolle (GRG 19, Billrothstraße, BKS/Kroatisch) meinte, was seien schon hierorts bekannte alltägliche Ängste im Vergleich zu solchen, die Menschen durchleiden mussten, die vor Krieg – etwa in Syrien – flüchten müssen. Und trotzdem würden sich wohl das Grundsätzliche im Gefühl der Angst ähnlich sein.

Yubeen Seo (RG/WRG Feldgasse, Koreanisch) zitierte den einstigen US-Soziologie-Professor Morrie Schwartz, der meinte, wir Menschen sollten viel mehr die Ähnlichkeiten sehen, die wir haben – das wäre ein wichtiger Schritt, um friedlich miteinander zu leben.

Zaira Kamurkaeva (Private NMS Al Andalus, Tschetschenisch) schilderte die Geschichte ihrer Eltern, die einige Jahre hin und her überlegten, ob sie in Tschetschenen bleiben oder doch vor dem Krieg flüchten sollten – ein Pendeln zwischen Angst und Mut.

Noam Mizrahi (Zwi Perez Chajes Schule, Hebräisch) nannte verschieden Ängste – vom Gruselfilm bis zur Deutschschularbeit. Bei letzteren habe er nicht aufgegeben, sondern sich verbessert und verbessert. Helden seien die, die Ängste überwinden.

Laurenz Strauch (GWIKU 18 Haizingergasse, Französisch) meinte, um viele Ängste zu überwinden sei es notwendig, sich ausreichend zu informieren. Dann könne man auch die Verantwortung zu notwendigen Veränderungen übernehmen.

Najwa Hamdi (GRG 21BvS-Schulschiff, Arabisch) ging von Malalss Satz mit dem Kind, dem Buch, dem Stift und dem Lehrer aus. Noch immer kommen Millionen Kinder weltweit nicht in den Genuss von Bildung, weil sie arbeiten oder gar in den Krieg ziehen müssen – oder ihnen sonst das Recht verwehrt würde.

Andreea-Cezara Mihaiu (B/R/G 3 Boerhaavegasse, Rumänisch) lebt allein in Wien im Internat, weil sie den Ballettzweig dieser Schule besucht. Malala durfte in Pakistan nicht nur nicht in die Schule gehen, sie durfte auch nicht tanzen. Aber sie zeigte, Kinder können die Welt verändern. Wieso aber sei es so leicht Panzer zu bauen, kriege anzuzetteln, aber so schwer Schulen zu errichten!?

Esther Györi (Zwi Perez Chajes Schule, Ungarisch) nannte ebenfalls Malal Yousafzai als ihre Heldin von der sie auch die Erkenntnis gewonnen habe, dass nur Frieden und Bildung die Welt zum besseren verändern könnten.

Kamilia Iliasova (GRG 21BvS-Schulschiff, Tschetschenisch) entschied sich für das Unterthema „Das war aber schon immer so!?“ und setzte sich engagiert mit der Benachteilgung von Frauen auseinander. Rund zwei Drittel jener Menschen weltweit, die nicht lesen und schreiben lernen durften sind Mädchen und Frauen. ...

... Es dürfe niemandem in jenen Ländern, wo Gleichberechtigung weitgehend gelungen ist, egal sein, dass dies nicht überall auf der Welt so ist. Bildung sei für Frauen ihr größter Schutz und Schatz.

Anna Gyurko (B/R/G 3 Boerhaavegasse, Ungarisch) zitierte ihre Oma, die öfter gesagt hat: Egal woher jemand kommt, der Schatten aller Menschen hat immer die gleiche Farbe. Respektvoller Umgang sei gefragt, jeder ist eben anders und Integration könne nicht heißen, dass sich manche total ändern müssten, sondern ...

... alle sollten aufeinander zugehen. Schließlich seien Pandas schwarz und weiß und alle fänden sie lieb.

Zahraa El-Ghamrawi (Hernalser Gymnasium Geblergasse, Arabisch): Angst macht auch wie der Tod keinen Unterschied zwischen arm, reich usw., alle Menschen kennen sie. Angst halte von Zielen ab. Im Kampf gegen Angst ...

... gehe es darum, sich zu informieren, um sie kontrollieren zu können. Sie selbst habe ihre Angst überwunden und stehe nun eben auf der Bühne am Pult und halte diese Rede.

Elham Zamani (RG/WRG Feldgasse, Dari/Persisch in Afghanistan) gestand, erst Malala Yousafzai habe ihm einen anderen Blickwinkel auf Bildung eröffnet – weg vom Jammern über ...

... die eine oder andere Misslichkeit im Zusammenhang mit Schule hin dazu, wie wichtig dieses Recht und zwar für alle Kinder dieser Welt sei.

Sebastian Hietsch (GRG 19, Billrothstraße, Englisch/erlernte Fremdsprache) begann mit dem berühmten Zitat des altgriechischen Philosophen Sokrates, der über die „Jugend von heute“ jammerte, die keine Manieren und auch keinen Respekt vor älteren Leuten hätte. Altersdiskriminierung sei ebenso abzulehnen wie Rassismus.

Shehab Abdel-Latif (Ella Lingens Gymnasium Gerasdorferstraße, Arabisch) sprach sich für den Respekt vor anderen Meinungen aus. Meinungsfreiheit verderbe die Beziehungen zwischen den Menschen nicht, sage ein arabisches Sprichwort.

Marko Bilaković (B/ORG Henriettenplatz, BKS/Kroatisch) berichtete von Schikanen gegen engagierte Tierschützer_innen, die er teils schon selbst miterlebt hatte. Und schloss damit, dass der Fleischkonsum ...

... dann stark zurückgehen würde, wenn die Menschen, die Fleisch essen wollen, auch die Tiere selbst töten müssten.

Aiah Abdel-Latif (Ella Lingens Gymnasium Gerasdorferstraße, Arabisch) ging von Malalas Zitat aus und erläuterte, dass wie das damals jugendliche Mädchen viel veränderte, jede und jeder täglich auch einen Beitrag zur Veränderung leisten könne.

Hamza Baluch (Ella Lingens Gymnasium Gerasdorferstraße, Urdu) befasste sich mit dem Thema „zwischen Angst und Mut“ und wies darauf hin, dass jedes kleine Kind in der Phase wo es gehen lernt, häufig hinfällt, aber immer wieder aufsteht. ...

... Daraus leitete er einen Bogen zur Angst und dem ständigen Versuche sie zu überwinden. Was er auch getan habe bebvor er nun auf der Bühne seine Rede halte.

Michaela Janu (Ella Lingens Gymnasium Gerasdorferstraße, Englisch/erlernte Fremdsprache) schilderte, dass sie schon seit ihrem 5. Lebensjahr fix die Idee und das Ziel habe, Künstlerin zu werden und male, auch wenn viele ihr davon abraten würden. ...