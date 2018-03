Ach wie nice wär es, die eine oder den anderen dieser Jugendlichen als Gäste vor den 183 Abgeordneten des österreichischen Nationalrates und dazu noch den Mitgliedern der Bundesregierung reden zu lassen – natürlich samt Übertragung im TV und im Web. Das geht dir an jedem der bisherigen Finaltage des mehrsprachigen Redebewerbs „SAG’S MULTI!“ durch den Kopf.

Foto: Heinz Wagner Am dritten der vier Finaltage, der in der Europäischen Mittelschule Neustiftgasse (Wien) stattfand, traf dies unter anderem auf die Rede von Joyce Hoang (auf Vietnamesisch und natürlich auch Deutsch – das gilt für alle Teilnehmer_innen dieses Bewerbs) zu. Die 16-Jährige vom GRG Bertha von Suttner-Schulschiff (Wien 21) hielt ausgehend von Alltagserlebnissen, wo sie als weibliche Ausländerin doppelt diskriminiert bis abgelehnt werde, ein flammendes, mitreißendes Plädoyer gegen Rassismus und Sexismus. Nur weil sie die erste Hälfte ihres bisherigen Lebens in Vietnam aufgewachsen sei und nun in Wien lebe mit österreichischen Adoptiv-Großeltern, halte sie das nicht davon ab, die gesamte Welt als ihre Heimat zu betrachten, beispielsweise mag sie Schweden und liebe Englisch. Es mache sie wütend, in Schubladen gesteckt zu werden. Aber sie habe für sich beschlossen, sich insofern zu ändern, als sie sich von all den aufgezählten und weiteren Anfeindungen nicht besiegen lassen werde.

Aber auch die anderen 32 Reden verdienen Aufmerksamkeit.

Hier im Folgenden – wie auch bei den andern Finaltagen – alle 33 Rednerinnen und Redner in Fotos – samt Kurz-Zusammenfassungen ihrer Beiträge.

Alle Redner_innen dieses Finaltages - in Wort und Foto

Teodora Marinković (BKS/NMS Koppstraße I, Wien 16) schilderte unter anderem von ihrem persönlichen Einsatz für auf der Straße gestrandete junge Hunde. Marwa Abazid (Arabisch/NMS Schopenhauer Straße, Wien 18) musste aus dem syrischen Dara flüchten, sprach über Freiheit, und dass dies mehr sein müsse als ein Wort. Jeder Mensch auf der Welt muss ein Recht auf sie haben. Kristina Živković (BKS, Kroatisch/ WMS Kauergasse, Wien 15) sprach sich gegen den vorherrschenden Zwang zum perfekten Aussehen aus. Aia Hammad (Arabisch/BRG Henriettenplatz, Wien 15) legte Wert darauf, dass es oft die sogenannten kleinen Dinge seine, für die es sich zu leben lohne – Familie und wahre Freundinnen und Freunde. Alexandra Gičić (BKS, Serbisch/ NMS Koppstraße II, Wien 16) sprach über social media und stellte die Frage, ob wir dort wir seien, oder nur Bilder von dem verkaufen, wie wir uns darstellen wollen. Alfonso Joaquin De Vera (Englisch, erlernte Fremdsprache/ ONMS Max-Winter-Platz, Wien 2), der seit acht Monaten in Österreich lebt, schilderte die Geschichte virtueller sozialer Netzwerke und sprach sich dafür aus, dass virtuelle Begegnungen nicht reale ersetzen sollten. Attila Sallai (Ungarisch/NMS Neustiftgasse, Wien 7) meinte, erste Ecken und Kanten würden Menschen wirklich schön machen und zitierte Antoine de Saint-Exupéry aus seinem „Kleinen Prinzen“, dass das Wesentliche für die Augen unsichtbar sei. Esther Györi (Ungarisch/ W Zwi Perez Chajes Gymnasium, Wien 2) begann beim Thema, wofür es sich zu leben lohne mit dem Gegenteil, mit Jay Ashers Roman „Tote Mädchen lügen nicht“. In diesem Buch schildert die Protagonistin Hannah auf 13 Audio-Kassetten jene Gründe, die sie in den Selbstmord getrieben haben – von unbewussten bis zu bewussten, von Ignoranz bis Mobbing. Najwa Hamdi (Arabisch/ W GRG Bertha von Suttner-Schulschiff, Wien 21) kam mit zwei Jahren aus Syrien mit Mutter und Geschwistern nach Wien und vermisste ihren Vater, den sie zunächst jahrelang in Syrien zurücklassen mussten. Jonathan Neubauer (Hebräisch/ Zwi Perez Chajes Gymnasium, Wien 2) schilderte seine Situation als 13-Jähriger, wo es beim Thema Freiheit zunächst einmal darum gehe, rauszufinden, welche Vorgaben von Eltern und Lehrkräften er für sich selbst übernehmen wolle und welche nicht. Kujtesa Hasanaj (Albanisch/ W NMS Schopenhauer Straße, Wien 18) lebt seit vier Jahren in Österreich und beschäftigte sich mit der Suche nach Gründen, wofür es sich zu leben lohne. Sie stellte bedauernd fest, dass viel zu viele Menschen Geld einen zu hohen Stellenwert habe. Joyce Hoang (Vietnamesisch/ W GRG Bertha von Suttner-Schulschiff, Wien 21) hielt ausgehend von Alltagserlebnissen, wo sie als weibliche Ausländerin doppelt diskriminiert bis abgelehnt werde, ein flammendes, mitreißendes Plädoyer gegen Rassismus und Sexismus. Nur weil sie die erste Hälfte ihres bisherigen Lebens in Vietnam aufgewachsen sei und nun in Wien lebe mit ... ... österreichischen Adoptiv-Großeltern, halte sie das nicht davon ab, die gesamte Welt als ihre Heimat zu betrachten, beispielsweise mag sie Schweden und liebe Englisch. Es mache sie wütend, in Schubladen gesteckt zu werden. Aber sie habe für sich beschlossen, sich insofern zu ändern, als sie sich von all den aufgezählten und weiteren Anfeindungen nicht besiegen lassen werde. Sarah Morali (Hebräisch/Zwi Perez Chajes Gymnasium, Wien 2) sprach über die Suchtgefahren von Handys und social media, denen sie sich entziehen konnte, als sie Hobbys im hier und jetzt (wieder) entdeckte. Naomi Ungureanu (Englisch, erlernte Fremdsprache/ BG/BRG Seebachergasse Graz, Steiermark) nannte als eine wesentliche Einschränkung von Freiheit übertriebenen Egoismus. Matthias Popović (Burgenlandkroatisch/ Zweisprachiges BG Oberwart, Bgld.) beschäftigte sich mit dem Thema Freiheit und wies vor allem auf Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit hin. Die USA nennen sich das Land der Freien und diskriminieren zahlreiche Bevölkerungsgruppen. Michelle Pöltl (Visaya, Philippinen/ GRG Bertha von Suttner-Schulschiff, Wien 21) verwendete mehrmals in ihrer Rede das Bild von Schneeflocken – da sei zwar auch jede einzelne sozusagen individuell. Aber sie können nicht über ihren Weg entscheiden. Menschen könnten das sehr wohl. Sepideh Haidari (Dari, Afghanistan/ PTS/FMS Benedikt-Schellinger-G., Wien 15) meinte, es sie nicht immer leicht, die „kleinen“ Dinge wahrzunehmen, für die es sich zu leben lohne, selbst unter den widrigsten Umständen. Aber eines habe sie überzeugt: Der Spruch in einer Bäckerei am Hamburger Bahnhof: Was du hast, kann jeder haben, was du bist, ist kein anderer. Derya Erten (Türkisch/ BHAK/BHAS Bad Ischl, OÖ) kritisierte, dass viel zu oft und von viel zu vielen nur auf das Äußere und nicht auf die inneren Werte von Menschen geachtet werde. Emese Kocsis (Ungarisch/ Zweisprachiges BG Oberwart, Bgld.) appellierte beim Thema Freiheit vor allem an Erwachsene, dass sie als Eltern loslassen und ihren jugendlichen Kindern Freiheiten lassen sollten. Lejla Pehadžić (BKS, Bosnisch/ HBLW Wels, OÖ) erinnerte daran, dass hierzulande viele Sonntagabend jammern, dass Montagfrüh die Schule wieder beginne. Und Millionen von Kindern und Jugendlichen auf der Welt vieles dafür gäben, diese Chance zu haben. Fatima Alhoraishi (Arabisch/ PTS Schwaz, Tirol) wartet nach ihrer Flucht aus dem Irak seit zwei Jahren auf ihr Interview beim BundesAsylAmt. Sie zitierte einen poetischen Songtext der im Libanon lebenden Sängerin Fairuz über ... ... Traurigkeit, Hoffnung und Freiheit und schloss mit dem Wunsch, dass eines Tages alle Menschen auf der Welt frei sein könnten und versprach allen, die Angst haben, ein Stück vom Sonnenschein zu schenken. Linda Stiegmaier (Englisch, erlernte Fremdsprache/ BHAK/BHAS Judenburg, Steiermark) legte Wert darauf, dass anders nicht schlecht sei und sprach sich dafür aus, jenen, die sich gegen Fremdes und Fremde aussprechen die Angst vor Unbekanntem zu nehmen. Marcell Bodó (Ungarisch/ Priv. Gymnasium/ORG der Ursulinen Graz, Stmk.) meinte, es ginge darum, dass jede und jeder für sich sucht und findet, wofür es sich zu leben lohne – ob das nun Sport, Hobbys, Musik oder was auch immer wäre. Hanieh Mahdipoor (Farsi/ HLW Fohnsdorf, Stmk.) freut sich sichtlich und spürbar, endlich seit vier Jahren hier in die Schule gehen zu dürfen nachdem sie zuvor auf der Flucht mehrfach Enttäuschungen, Vertrauensbrüchen, Diebstählen usw. durch Schlepper und danach leben in überfüllten, miesen Massenquartieren ausgesetzt gewesen sei. Ibrahim Alsherbajee Almzaik (Arabisch/ BHAK Perg, OÖ) fragte, wann die meisten Menschen, die auf Handy-Monitore starren, dass sie durch das ständige Verbunden-Sein, eigentlich voneinander getrennt sind. Die Aufmerksamkeitsspanne sei bei so manchen mittlerweile kürzer ... ... als die sehr kurze von Goldfischen. Jene Person, die einen davon abhält, endlich was im eigenen Leben zu ändern, sei niemand anderer als die, die einem aus dem Spiegel entgegenblickt. Beate Meves (Englisch, erlernte Fremdsprache/ Tourismusschule Bad Leonfelden, OÖ) sprach davon, dass man zwar alleine nicht die Welt retten könne. Aber jede und jeder könne kleine Dinge im eigenen Umfeld zum Positiven verändern und wenn es „nur“ sei, jemanden zum Lächeln zu bringen. Nikolett Meszaros (Rumänisch/ BHAK/BHAS Judenburg, Stmk.), die genau so gut auch mit Ungarisch antreten hätte können, schilderte, wie es ihr zwei Jahre lang nach der Übersiedlung nach Österreich schwergefallen sei, Fuß zu fassen, sie an Heimweh litt. Aber dann sei der Moment gekommen, wo sie sich gesagt habe, sie könne etwas ändern, und sich hier zurechtfinden. Sebastian Lang (Englisch, erlernte Fremdsprache/ Tourismusschule Bad Leonfelden, OÖ) ging von Martin Luther Kings Spruch über (Un-)Gerechtigkeit aus, um letztlich aufzurufen, die Welt sei zwar in vielem (noch) ungerecht, aber jede und jeder können beitragen, daran was zu verändern. Belinda Malli (Englisch/ BHAK/BHAS Judenburg, Stmk.) meinte, wenn Freiheit im Kopf beginnen, dann heiße das auch: Wir müssen raus aus der Komfortzone und aus dem gedanklichen Käfig ausbrechen, in den wir uns oft selbst eingesperrt hätten. Stefana Petrović (BKS, Serbisch/ HAK/HAS Int. Business School Linz, OÖ) sprach davon, dass das größte Gefängnis nicht aus Stahls ei, sondern aus der Angst davor bestehe, was andere über dich sagen. Sophie Hochenauer (Englisch, erlernte Fremdsprache/ BG Wieselburg, NÖ) nahm den sogenannten Perfektionszwang, auch ihren eigenen, aufs Korn. Wobei sich der allzu oft auf das Äußere beziehe. Sie musste erst mühsam beginnen, sich selbst lieben zu lernen. Mina Valerie Gruber (Englisch, erlernte Fremdsprache/BRG Petersgasse, Graz, Stmk.) brachte ihre Ausführungen darüber, wofür es sich zu leben lohne auf den Punkt: lieben und geliebt zu werden. Andrea Raić (BKS, Kroatisch/ BG/BRG/BORG Kapfenberg, Stmk.) sprach davon, dass Situationen wie Kriege – in Ex-Jugoslawien, von dem ihre Eltern betroffen waren – innerhalb weniger Sekunden Freiheit im Kopf vernichten und die Hirne von Menschen in Teufelskreisläufen gefangen nehmen. Man solle/müsse mindestens zwei Mal nachdenken, bevor ... ... man sich dafür entscheide, sich in so einem Kreislauf gefangen nehmen zu lassen. Sie habe sich für ihr Leidenschaften entschieden, betreibe neben der Schule 400 Meter und 400 Meter Hürdenlauf als Leistungssportlerin mit acht bis zehn Trainingseinheiten wöchentlich, drei Mal davon je zwei Stunden vor der Schule. Außerdem spielt sie seit zwölf Jahren Klarinette.

