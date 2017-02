Elham Zamani (R/W/G Feldgasse, Wien; Dari) beschäftigte sich mit Meinungsbildung, sprach sich für die Freiheit von Meinungen und deren Vielfalt aus und dagegen, immer nur die eigene durchsetzen zu wollen. Andere Ansichten sollten respektiert werden.

Julia Velkovski (HBLVA Rosensteingasse, Wien; Mazedonisch) widmete sich in ihrer Rede der Armut und Obdachlosigkeit. Bettelnde Menschen sollten nicht verachtet werden, jede und jeder von ihnen hat eine eigene Geschichte. Sie schlug vor, mit der einen oder dem anderen auch einmal zu reden oder sie wenigstens anzulächeln.

Fariza Bisaeva (Brigittenauer Gymnasium, Wien, Tschetschenisch) kam auf ihr Outfit zu sprechen und erklärte, dass sie sich zu ihrer Kopfbedeckung einerseits aus religiösen Gründen selbst entschieden hätte. Andererseits wolle sie mit der Verhüllung aber auch ihre Ablehnung herrschender Mode- und Schönheitsdiktate ...

... zum Ausdruck bringen. „Schönheit kommt von innen und Menschen sollten nicht wegen ihres Aussehens geschätzt werden, sondern dafür wie sie als Mensch sind.“

Monir Ahmadi (NMS Neufeld, Burgenland; Dari) schilderte die Lebensgeschichte seines Vaters, eines Bäckers im afghanischen Mazar-i-Sharif. Als sein Haus von allen Seiten beschossen wurde, flüchtete er mit der Familie ins iranische Mashhad, wurde festgenommen, nach Afghanistan zurück verfrachtet, flüchtete erneut und dann ...

... bis Europa, wo nun er, Monir, und seine Geschwister in Frieden und Sicherheit aufwachsen und lernen dürfen.

Asja Ahmetović (GRG 21, Schulschiff, Wien; BKS/Bosnisch) hielt ein flammendes Plädoyer gegen sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Frauen – vom Begrapschen bis zu Vergewaltigung. Allen gleich ist: ....

... Es werde einfach der Wille und Wunsch der Mädchen und Frauen nicht respektiert. Das einzige Positive sei für sie, dass sie in den Social Media erlebe, dass sich immer mehr Menschen dagegen aussprechen.

Kamila Iliasova (GRG 21, Schulschiff, Wien; Tschetschenisch) kam in ihrem ersten Lebensjahr mit ihren Eltern nach Wien, weil diese ihren Kindern ein Aufwachsen im Krieg ersparen wollten. Obwohl sie hier ihr ganzes Leben verbracht, die Sprache perfekt gelernt hat und integriert ist, sei sie immer wieder ...

... mit Vorurteilen konfrontiert. Und sie schildert ein Beispiel, wo sich zwei ältere Frauen nachdem drei türkische Buben in die Straßenbahn eingestiegen seien, über „diese Ausländer“ beschwert haben. Sie habe all ihren Mut zusammen genommen und sei gegen deren Schimpftiraden aufgetreten. Die Frauen hätten sich daraufhin bei ihr entschuldigt.

Ripsime Baghdasarian (HBLVA 17 Rosensteingasse, Wien; Armenisch) ging vom Bildimpuls – den Emojis bei Facebook aus. Eine Woche lang habe sie sich in einem Selbstversuch mit einer Freundin nur via dieser Bildchen unterhalten. Aber auch die böten Anlass zu Missverständnissen. ...

... Ein Kothaufen sei schon mal als lachende Schokoladenstückchen interpretiert worden. „Buchstabierst du noch oder symbolisierst du schon?“

Melisa Safić (NMS Schopenhauerstraße, Wien; Mazedonisch) sprach mit dem einen und anderen lächeln über die beste und billigste Medizin, die obendrein nicht einmal Nebenwirkungen hat: Lachen!

Dinancy Bonilla Puntier (BRG 16 Schuhmeierplatz, Wien; Spanisch) nahm den Spruch „Das war aber schon immer so!?“ zum Ausgangspunkt, um über Frauenrechte zu sprechen. Dass selbst bei uns noch immer viele Frauen für die gleiche Arbeit nicht gleich bezahlt werden und so manchen Frauen ihre eigenen Berufswünsche auszureden versucht würden.

Yubeen Seo (R/W/G Feldgasse, Wien; Koreanisch) sprach über notwendigen Umwelt- und Naturschutz, damit wir Menschen nicht unsere eigenen Lebensgrundlagen und den Planeten zugrunde richten.

Najwa Hamdi (GRG 21 Schulschiff, Wien; Arabisch) ging vom Unterthema „zwischen Angst und Mut“ aus und dass ihre Entscheidung, ein Kopftuch zu tragen ihr durchaus Mut abverlangt hätten, weil sie ja wusste, dass sie immer wieder auch darauf angesprochen werde. „Aber ich will ...

... mich eben kleiden, wie ich will und ich mache alles damit, war auch mit der Klasse mit Skifahren...“

Lora Kratschanova (Parhamer Gymnasium, Wien; Bulgarisch) sprach davon, dass unter den mehr als 8 Millionen Einwohner_innen in Österreich eine große Vielfalt zu finden sei, es aber dennoch Diskriminierung gebe. So sei ein französischer Akzent von viel mehr Menschen akzeptiert als ein slawischer. Sie sei dafür, viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede ...

... zu suchen und das Potenzial möglichst aller Menschen zu nutzen. „Lieber Straßen und Brücken bauen statt Mauern und Waffen!“

Daniel Abraham-Csitari (NMS Neufeld, Burgenland; Ungarisch) schilderte, dass er sich – schon im Vergleich zur Regionalrunde vor wenigen Monaten – viel besser in Österreich eingelebt habe. Mittlerweile habe er auch Freunde und könne so Treffen Face to Face und nicht nur auf Facebook haben.

Gabriel Popa (MusikMittelschule Ferdinandeum Graz, Steiermark; Rumänisch) sprach über seine unterschiedlichen Schulerfahrungen . die ersten beiden Jahre in Rumänien und seither in Österreich. In Rumänien habe er miterleben müssen, wie ein Mitschüler, weil er der Volksgruppe der Roma angehörte, von der Lehrerin abwertend behandelt wurde und ...

... dieser sie daraufhin angespuckt habe. Hier erlebe er gegenseitigen Respekt – und das sei neben dem fachlichen Wissen ein, wenn nicht sogar der wichtigere Teil, der Bildung.

Anesa Čaušević (B/R/G Leoben Neu, Stmk., BKS/Bosnisch) sprach zum Unterthema „Meine Meinung, deine Meinung – wo treffen wir uns?“ und darüber, dass manche (Jugendliche) sich verstellen und gar nicht eine eigene Meinung entwickeln, nur um zu einer Gruppe dazu zugehören. Toleranz, Rücksichtnahme auf Meinungen anderer...

... wäre das Gegenmittel. „Erfreuen wir uns doch an einer bunten, vielfältigen Meinungswelt!“

Georgia Biggins (MusikMittelSchule Ferdinandeum Graz, Stmk.; Englisch) gestand, dass Reden eigentlich nicht so ganz Ihres ist, viel lieber drücke sie sich in und mit Zeichnungen aus. Daraus leitete sie einen allgemeineren Appell ab: „Es macht nichts, wenn du anders bist. Und lass dich nicht von anderen runterziehen, wenn andere das nicht verstehen!“

Johanna Milena Buschbacher (Bilinguale Sekundarschule Komensky, Wien; Tschechisch) befasst sich mit Emanzipation, „aber nicht Chancengleichheit, gleiche Bezahlung....“, sondern mit stereotypen Zuschreibungen, die sie stark in Frage stellen wolle. Warum sollen nicht auch Buben rosa und Mädchen blau tragen dürfen... Respekt und Toleranz forderte sie ein.

Ruth Dărăban (MusikMittelschule Ferdinandeum Graz, Stmk.; Rumänisch) befasste sich mit Angst und Mut. Bei ersteren differenzierte sie zwischen eher kleineren Ängsten und solchen, die Menschen erleiden, denen Bomben um die Ohren fliegen. Mutig sei es, sich Ängsten zu stellen und sich für andere einzusetzen, ohne auf den eigenen Vorteil zu schauen.

Musa Emin Budak (BRG Kepler Graz, Stmk.; Türkisch) erzählte die Geschichte seines Vaters, der vor 27 Jahren mit seinen Eltern und Tanten als 7-jähriger Bub flüchten musste. Obwohl er selbst hier in Österreich geboren und aufgewachsen ist, gelte er immer wieder auch als „Ausländer“, wenn er Verwandte in der Türkei besuche aber als Almanci/Doyçlender. Niemand kann sich ...

... aussuchen wo sie oder er geboren wird. Er träume von einer Zeit, in der jede und jeder sich aussuchen könne, wo sie oder er leben wolle.

Johana Trdlicová (Bilinguale Sekundarschule Komensky, Tschechisch) sprach – wie viele andere über „zwischen Angst und Mut“. Angst klopfe nicht an, schleiche sich ein und frage nicht, ob sie kommen dürfe. Wie sieht sie aus? Hat sie schon wer gesehen? Für sie seien Angst und Mut wie Zwillingsschwestern – keine komme ohne die andere aus.

Kevin Kutlesa (B/R/G Leoben Neu, Stmk; BKS/Kroatisch) erzählte von einer – damals – jungen Frau, die am 1. Juni 1992 ihre Heimat, ihr Elternhaus verlassen musste, nie wissend, ob sie beide wiedersehen würde. Es war die Zeit, in der im ehemaligen Jugoslawien Freunde zu Feinden wurden. Die junge Freu landete als Flüchtling in Österreich, brauchte einige Zeit ...

... bis sie sich zurecht fand, aber sie habe damit ihm, dem Redner eine Geburt, ein Leben ohne Angst ermöglicht. Aufgrund dieser Erfahrungen seiner Mutter könne er nur raten, allen Flüchtlingen lieber freundlich zuzulächeln, als ihnen den Rücken zuzudrehen und sich abzuwenden.

Daniel-Sebastian Petrache (BHAK/BHASch Hallein, Salzburg; Rumänisch) arbeitet neben der Schule noch in einem Supermarkt, hat außerdem die Ausbildung zum Sanitäter gemacht und sprach über seine Angst, nicht gut genug für seine Freundin zu sein sowie über seine Eifersucht. ...

... Beides relativierte er im Laufe seiner Rede durch konkrete Erlebnisse, die er schilderte.

Jovana Samardžija (BHAK/BHASch Hallein, Sbg.; BKS/Kroatisch) sprach über arm und reich. Auch wenn es diesen Gegensatz vielleicht immer geben werde, so erinnerte sie sich an Erzählungen ihrer Großeltern, die in Bosnien zu den Reicheren im Dorf gehört hatten, an „mehr Gemeinsamkeiten und Zusammenhalt“ und, dass die Reichen mit den Ärmeren teilten.

Barbara Zenkl (BHAK Kitzbühel, Tirol; Tschechisch) griff einen realen Vorfall von vor ein paar Monaten auf, als ein Fluggast einer US-Airline von Bord gewiesen wurde, nur weil er Arabisch gesprochen hatte. Davon ausgehend sprach sie über Heimat, dass sie zwei Heimaten habe und es darum gehe, jede andere Kultur zu respektieren und schätzen.

Deniz Kaan Gollmayer (B/R/G leoben Neu, Stmk; Türkisch) ist hinter dem Mikro am Redepult wahrlich in seinem Element. Das bewies er auch diesmal wieder – rhetorisch und mit Gesten. Inhaltlich widmete er sich dem Auseinanderklaffen von arm und reich, dass Sozialstaat oder gar Umverteilung heute oft schon als „kommunistisch“ verunglimpft werde. Aber wenn es...

... im Erdgeschoß brenne, dann werde auch die Party am Dach des Hauses im Penthouse nicht mehr lange dauern können.

Etumu Mavie Schoster (B/R/G Leoben, Stmk; Englisch/erlernte Fremdsprache) schilderte, wie sie, als sie mit ihrer Familie vorübergehend in Singapur lebte, Englisch lernte und ihr anfangs in einer Naturwissenschaftsstunde mitten im Satz die englischen Worte fehlten. Der Lehrer habe sie ermutigt, dann eben mit Händen zu zeigen, was sie meine. Daran könne sie sich ...

... heute noch erinnern. Das wäre für sie Bildung, nämlich das was bleibt, wenn man alles Gelernte vergessen habe.

Marina Grujić (BRG Kepler Graz, Stmk; Englisch/erlernte Fremdsprache) zweifelte zunächst, ob sie überhaupt angesichts von Malala Yousafzais Satz „Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern“ Kritik an unserem Schulsystem üben dürfe. Doch sie rang sich zu diesem Mut durch und stellte das Fehler-Such-System in Frage. „Wäre es nicht ...

... besser statt im Fehler vor Augen zu halten, den Schülerinnen und Schülern zu sagen, was sie alles schon geschafft hätten!"

Valerie Flachberger (B/R/G leoben Neu, Stmk; Englisch/erlernte Fremdsprache) liebt es sicht- und hörbar am Redepult zu stehen. „Boaaahhh!“, entfährt es ihr zuerst und setzt dann mit dem Dialog eines Streits um Banalitäten – „Apfel oder Banane, rot oder blau lackierte Nägel...“ fort. Streit, Meinungen, Standpunkte – das war ihr Thema. Wenn alle die gleiche Meinung hätten, ...

... wäre das „sooooo langweilig“, aber es gelte, Meinungen andere zu respektieren, um friedlich auf der Erde zusammenzuleben.