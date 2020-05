Richtiges Leben fängt hinter der Mauer an

Ach, könnte ich doch frei sein! Einmal nur der elterlichen Überbehütung entkommen! Dem was früher in Wien " Quargelsturz" (für die gläserne Käseglocke) bezeichnet wurde. Das wünscht sich Jonty (Jan Alexander Zabbée ) in Shaun Prendergast "Das größte Abenteuer der Welt", das seit kurzem im Wiener Renaissancetheater läuft. Natürlich meinen's die Eltern nur gut, sie wollen nur das beste für ihren Sohn. Auch wenn sie das nicht gerade immer zeigen (können).