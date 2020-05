Rasanter Film zwischen echt und Fantasie

Klara Merkel , die im Film als Kiki Lilou an den Boliden schraubt, zangelt, bastelt und sich zwei Superturbos ausdenkt und sie einbaut meint: „So in meiner Freizeit hab ich nicht so viel mit Autos am Hut, kenn mich auch nicht so damit und vor allem mit bauen und drauf rumbasteln so aus, aber beim Film da fand ich das total interessant.

Das heißt, das mit den Werkzeugen und damit an Autos herum hantieren, sich dabei auch mal schmutzig machen war ganz neu für dich? „Ach, das war nicht so schlimm. Ich fand das total cool. So nach und nach hab ich mich da auch richtig rein gefühlt. Außerdem gab’s vor Ort Mechaniker, die haben dir alles erkläret, denn es wär ja doof, wenn du über was zu reden hast, das du selber gar nicht verstehst.“

Und wie war’s, den reichen, arroganten Schnösel-Typen zu spielen? Samuel Jakob als Robin Veit Acht : „Das war schon was ganz anderes. Du musst immer so stolz sein, spüren lassen, als wenn man was Besseres wäre, dich so richtig reinversetzen in das Gehabe des reichen Jungen.“

David Michele/ Georg Sulzer : „Als Kind ist das relativ einfach. Wenn du’s mal in einem Film geschafft hast, dann bist du gut dabei. Als Erwachsener hast du aber viel mehr Konkurrenz, musst dich viel mehr ins Zeug legen. Wobei’s , uns und mir hier viel Spaß gemacht hat und vielleicht möchte ich das später schon beibehalten. Aber ich will mich nicht nur darauf konzentrieren, sondern schauen, was ich sonst noch so im Leben machen will.“

Gab’s in der einen oder anderen Klasse Neider? „Nein“ – ist die einhellige Antwort. Die eine oder der andere wusste zwar vom einen oder anderen Scherz, den Mitschüler_innen machten, aber nichts Böses, Ernsthaftes. „Bei mir hat nur einmal ein Mitschüler gefragt, wieso ich so lange weg war, der hatte gedacht, ein Film wird in ganz kurzer Zeit, so in ein oder zwei Wochen gedreht, dem musste ich dann erklären, wie’s wirklich abläuft.“ ( Georg Sulzer/ David Michele )

Letzterer ist trotz seiner Jugend schon so was wie ein Profi. Drei Teile „Wilde Kerle“ und „Vorstadtkrokodile“ vor der Kamera und dazu noch die deutsche Synchronstimme von Greg (Gregs Tagebuch) am Mikrofon, womit sich bei ihm natürlich die Frage aufdrängt, ob er das später mal auch zu seinem Beruf machen möchte. „Wenn’s so weiter läuft, auf jeden Fall. Aber erst kommt mal die Schule, das Abi – so als Sicherheitsvariante. Und dann vielleicht eine Schauspielschule, damit auch da eine gute Basis gelegt wird.“ Nick Romeo Reimanns Start kam ja eher ungewöhnlich, wie er schon vor Jahren dem Kinder-KURIER in seinem ersten Interview anvertraute: „Ich hab den ersten Teil der Wilden Kerle im Kino gesehen, da wollt ich unbedingt hin und mitmachen. Ich ging dann zu so einer Kinder-Casting-Agentur, aber nicht direkt, sondern über mehrere Ecken kam ich dann wirklich zum Casting für neue Wilde Kerle“. Da spielt er einen der zweiten Generation, einen kleinen frechen, der mit einem Spezialschuss auffällt, einem Seitflug-Volley-Ball.

Sein Kumpel im jetzigen Film ist bei den Rennfahrern Naik I. Dadidas, gespielt von sind, einer Art Nachwuchs Gangster-Rapper. Der Berliner, der mit Deutsch, Englisch und Arabisch aufwuchs, konnte hier seine beiden Leidenschaften verbinden: „Meine Liebe gehört dem Schauspiel – und der Musik. Als ich noch klein war, hab ich immer zu meiner Mutter gesagt, ich will Fan werden so wie, ich hab damals noch nicht gewusst, was Fan bedeutet, hab das halt oft gehört und dachte, das ist so was wie Star.“

Ob’s ein bisschen ärgerlich gewesen wäre, zu den Losern zu zählen, schließlich verlieren die Barakudas ja am Ende, beantwortet Emilio spontan mit: „Mal sehen, es gibt ja im zweiten Teil – und der wird schon gedreht – eine Revanche. Außerdem lag’s mit Sicherheit ja am Auto und nicht am Fahrer“, nimmt er seinen Kumpel in Schutz.

Nach Fußball also Autorennen , in den Unterlagen des Filmverleihs für die Medien steht, dass Autos ein Kindheitstraum von dir gewesen sind, stimmt das? Ich hab als Junge alle möglichen Träume gehabt, zum Beispiel an mein Go-Kart einen Rasenmäher-Motor zu bauen oder vom Jahrmarkt einen Scooter zu entführen und damit am nächsten Tag zur Schule zu fahren. Ich glaube, dass es generell ein großer Kindheitstraum ist, ein Auto mit Motor zu haben. Autofahren ist einer der wenigen Initiierungsriten, die wir noch haben, die mit Erwachsensein verbunden sind. Das darf man erst mit 18 Jahren. Viele andere kann man schon vorher haben oder sich heimlich erschleichen. Alkohol, Partys, alles fängt immer früher an. Und ich bin der festen Überzeugung, jedes Kind will erwachsen sein und jedes Kind betrachtet Kind-sein als Handicap.

Kind-Sein wird sozusagen erst in der Erinnerung verklärt?

Ja, erst später sehen wir uns das alles schön, ob das Kindheit ist oder Schule oder Studium, aber Kinder wollen erwachsen werden und Verantwortung übernehmen, während wir Erwachsenen immer mehr in einer Welt leben, die nicht erwachsen werden will, in einer sehr kindlichen Welt, in der jedes Bedürfnis sofort befriedigt werden will.

Wenn wir was zu essen wollen, muss es sofort da sein. Wir wollen Filme gucken, wann und wo wir wollen. Die Frustrationstoleranz wird immer kleiner. Freunde haben wir immer mehr in der virtuellen Welt. Und wenn’s einproblem gibt, kommt der nächste.

Wir schämen uns vor den Kindern, weil wir merken, die wollen was, was wir gar nicht mehr bereit sind, sein zu wollen: Erwachsen sein, Verantwortung tragen und zu übernehmen.

Und für mich sind die Wilde Kerle und V8 dasselbe – es geht ums erwachsen werden. Das hab ich von meinen Kindern gelernt. Die Jungs waren damals 3 und 4 und haben Ritter gespielt mit Holzschwertern und im Schlafanzug, das Sofa war die Burg, alles war da, es fehlten nur noch die Pferde.

Ich hab das gefilmt und als sie das Video sahen war das eine Riesen-Enttäuschung.