Licht, Luft, Raum zum Wohlfühlen und für spielerisches Lernen

Manches der Projekte zielte (vorerst) gar nicht darauf ab, die eine oder andere Veränderung zu zeichnen, filmen, bauen… Aber auch schon die Erkundung vorhandener Räume mit so ziemlich allen Sinnen – also nicht ausmessen, sondern beispielsweise mit den eigenen Körpern wie in einer Art Skulptur Räume ausfüllen – schafft ein anderes Verhältnis zum seit ewig vernachlässigten „3. Pädagogen“ (neben dem Lernen von Gleichaltrigen bzw. von/mit Lehrpersonen). Aber nicht nur Räumliches spielte eine Rolle in den Projekten. Manche setzten sich auch mit dem sozialen Zusammenleben abseits baulicher Gegebenheiten auseinander. Oft ist Cybermobbing ein Thema, aber derart humorvolle Plakate dagegen wie die Bürolehrlinge (Berufsschule für Bürokaufleute, Wien 15) sind wohl selten gelungen: „Es wird zu viel gemobbt und zu wenig geschmust!“ ist nur eines aus der Serie „Cybermops is watching you – keep the web clean“.