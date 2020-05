Poetisches Bild-Konzert

Vor drei Jahren entstand die Gruppe - ziemlich zufällig. Frontsängerin Gabriele Labanauskaite wurde gefragt, aus ihren Gedichten ein Buch zu produzieren. "Ich wollte aber eine CD oder DVD machen, weil ich sie mit Bildern untermalen und vertont haben wollte. Als der Verlag zustimmte, habe ich Musiker_innen gesucht und gefunden: Vladas Dieninis, Rytis Koreniukas, Pavel Kostiukov and Aivaras Ruzgas", erzählt sie dem Online-KiKu und setzt fort: "Dann haben wir die DVD produziert. Auftritte hatten wir da noch gar keine. Auch nicht geplant. Das ergab sich dann erst später, als wir eingeladen wurden, unser "Buch" sozusagen live vorzustellen. Erst da erarbeiteten wir eine Bühnen-Show."

Okeano (There Is No Ocean) hieß das erste Album, das zweite, Ende des Vorjahres veröffentlicht: Niagara. "Wir erarbeiten neue Nummern gemeinsam. Manchmal bringe ich Gedichte mit, aber oft improvisieren wir fast alles gleichzeitig - Texte, Musik und die Visuals."