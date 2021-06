Spiel rund um Doppel- und Scheinmoral

Zentrale Figuren sind Josefa und ihre Mutter MAT. Die hängt emotional noch immer an Wolferl, doch diese Beziehung hat dessen Vater wie so vieles im Leben seines Sohnes, unterbunden/“geregelt“. Josefas Vater ist ein hoher kirchlicher Würdenträger. Davon weiß sie sie die längste Zeit nichts, obwohl sie ihm im kleinen Ort oft begegnet.

Sowohl der Wechsel in die weiteren Rollen – Domherr, Wolfgang Amadeus Mozart , dessen Vater Leopold - als auch das Auf und Ab der Stimmungen und Gefühle in ihren zentralen Rollen und obendrein jener der Sprache – aus der der Mozart-Briefe und –Zeit in heutiges Alltagsidiom wirkt (fast) immer rund, authentisch, glaubhaft. 75 Minuten Unterhaltung mit ein wenig Schadenfreude über entlarvte Doppelmoral, aber auch der Frage von Lebenszielen und vielleicht (Selbst-)belügen - (vorerst) noch zwei Mal in der Wiener TheaterEventBar im Café Kreuzberg .