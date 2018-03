Äußerst amüsant, aber doch nie klamaukhaft, wird in dieser „Parzival“-Version im Dschungel Wien der Heldenmythos aufs Korn genommen. Die Plaisiranstalt macht damit ihrem Anspruch, den sie in den Namen packte, alle Ehre – ein wahrhaftes Vergnügen sind die 70 Minuten.

Naiv-kindlich gegen Gewalt

Foto: Barbara Pálffy In diesen kannst du Klaus Huhle als Parzival erleben, der in der Art eines naiven, kindlichen Clowns im besten Sinne, dabei ist, die/seine Welt zu entdecken. Begleiter von seinem Mitspieler Sven Kaschte, der in einige Rollen schlüpft:

Als Mudder klammert sie/er so, dass jeder Baum, auf den der Junge auch nur klettern will, gefällt werden muss. Ob da noch was vom Wald in dem sie leben, übrigbleibt?

Als Ritter Gawan, der mit Goldhelm auf seinem BMX-Rad auf die Bühne düst, macht er voll auf Ober-Macho, um den jungen Parzival dieses Rüstzeug zu vermitteln – „hey, was ‚ssss?!“

Obendrein mimt er noch den berühmten König Artus – in weiter Ferne sowie einen roten Ritter, den er besiegen muss, um sich dessen Rüstung anzueignen. Diese „Rüstung“, ein rosaroter Jump-Suit (Strampler für Erwachsene) macht das Heldenhaft-Sein so richtig lächerlich.

Suche nach dem eigenen Weg

Foto: Barbara Pálffy Mit den „Lektionen“ auf dem Weg zum Ritter-Sein wie „keine Fragen stellen“ ebenso wie mit der „Helikopter“-Mutter, „ein richtiger Mann/Ritter muss gewalt(ät)ig sein" werden so manch gängige Erziehungsregeln hinterfragt – alles immer mit Augenzwinkern, Humor oder fallweise eben auch lächerlich-Machen. Parzival kommt dem „heiligen Gral“, dem Ziel der Sage, erst näher, als er seinen eigenen Style, den Weg zu sich selbst findet – und das ganz ohne erhobenem Zeigefinger.

