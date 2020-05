Osterhasen, Körperstrümpfe - Rollenspiele in der Brunnenpassage

Osterhasen und -häsinnen hoppeln durch den lichtdurchfluteten Saal, Krokodile schnappen nach Fischen, seltsame, bunte Gebilde stehen oder liegen da wie Skulpturen oder bewegen sich wie Tiere oder Fantasiewesen umher. Es ist wieder einmal Theater-workshop in der Bunnenpassage, dem Kulturzentrum mitten im gleichnamigen Markt, und zwar am Yppenplatz.

Malen, ausschneiden, Löcher machen, Gummi durchziehen - das passiert in einer Ecke des Raums gerade als der Online-Kinder-KURIER der Werkstatt einen Besuch abstattet. Terri hat sich eine besonders ausgefallene Maske einfallen lasse - wie viele andere Bilder in der Fotostrecke (oben bzw. unten) zu sehen!

Später hoppeln etliche Bemaskte durch den Raum, manche auch einen Hula-Hoop-Reifen mit den Hüften schwingend, andere versteckt in einem Körperstrumpf.

Achja, natürlich tummelten sich keine echten Krokodile und Fische im Raum, aber beim Rollenspiel verwandelten sich Kids natürlich in alles Mögliche ;)