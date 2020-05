Oh, wie schön ist Panama

Nach dem Kinderbuch von Janosch in der Stückfassung von Alexander Kratzer.

Eines Tages findet der kleine Bär am Fluss eine Kiste, auf der " Panama" steht und die herrlich nach Bananen duftet. Der kleine Bär und der kleine Tiger beschließen, nach Panama auszuwandern. Dort ist sicherlich alles viel schöner, größer und überhaupt besser als zu Hause. Also sie machen sich auf die Reise.



8. Dezember, 16 Uhr, Theater des Kindes im Kuddelmuddel, 4020 Linz, Langgasse 13, Karten und Infos: 070 /60 52 55.