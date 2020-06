Neue START-Hilfe

... steht die Crespo Foundation, die als Begründer und wichtigster Förderer das Stipendienprogramm unterstützt. „Die START-Stipendien sind Unterstützung einerseits und Auszeichnung andererseits. Das Programm unterstützt die jungen MigrantInnen, indem es ihre Startbedingungen verbessert, ihnen Türen öffnet und sie auf ihrem Bildungsweg begleitet. Ausgewählt und damit ausgezeichnet werden die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihres außergewöhnlichen sozialen und schulischen Engagements. START zeigt, welch ungeheures Potenzial in diesen jungen Menschen steckt, und soll dazu aufrufen, alles zu tun, um dieses Potenzial zu entwickeln", betont Stifterin Ulrike Crespo.

START geht auf eine Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung zurück, die das Stipendienprogramm in Deutschland äußerst erfolgreich etabliert hat. In Wien wird START von der Crespo Foundation verantwortet. Darüber hinaus übernehmen Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen die Patenschaft für einzelne Stipendien.

Unterstützt wird START-Wien darüber hinaus vom Bundesministerium für Inneres und der Wirtschaftskammer Wien.