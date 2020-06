Nach Projekt neue Freunde besucht

Ganz ohne – gesprochene – Sprache setzten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in der Wiener Ödenburgerstraße und ihrer ungarischen Partnerschule den ersten Schritt in ihrem Projekt zum Thema Konfliktlösungen im Jahr davor. "Die Ungarn haben uns ein Video geschickt, in dem sie verschiedene Konflikte nur mit ihren Mimiken gespielt haben. Wir sollten erkennen, worum’s dabei geht, uns Lösungen überlegen und haben die auf gleichem Weg zurückgesendet", schildert Magdalena Gutschik aus dem GRG Ödenburger Straße ( Wien).

Im direkten Kontakt war Englisch das mittel der Kommunikation. Und mit den Kolleginnen und Kollegen aus Ungarn der "Kontakt am intensivsten, weil wir da bei Gastfamilien gewohnt haben. Meine Gastschwester Babsi hat dann beim Gegenbesuch in Wien bei mir gewohnt." Die beiden hatten aber auch versucht, in die jeweils andere Muttersprache hinein zu hören. "Wir haben Filme in unseren Sprachen angeschaut und uns dann immer auf Englisch erzählt, worum’s geht. Das war schon cool, so haben wir dann sogar schon ein paar Sätze verstanden. "

Das ungefähr ein Jahr dauernde Projekt findet sie nachträglich noch "eine einzigartige Erfahrung, die man sonst nicht machen kann, so engen, direkten Kontakt, der Einblicke ins Leben in Nachbarländern verschafft, die man sonst nicht kriegt".