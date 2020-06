Musikalische Spiele mit Worten Dreisprachige Raps auf der Gala

Aus Vornamen und ihrem Musikstil hatte die 21-Jährige den Kunstnamen EsRap geschaffen. Sie studiert Konzeptkunst an der Akademie der bildenden Künste sowie Jus an der Uni Wien.

Mit ungefähr 16 Jahren hatte sie die Liebe zum Rappen entdeckt. Im Rap kommt dem "Spiel" mit der Sprache große Bedeutung zu. Von Beginn an hatte EsRap stark mit – poetischen – Bildern gearbeitet, wie der Jugend-KURIER vor mehr als zwei Jahren in einem der ersten Medienberichte über die Rapperin feststellte.