Vom Ritter zur Prinzessin

Ahmet Kutan

„Vom Herbst an haben wir einmal in der Woche so zwei bis drei Stunden geprobt, gespielt, Text gelernt und bald haben die Leute vom Theater gesagt, welche Rolle am besten zu wem von uns passt“, erzählen Hasan Ala,David Radosavljević, Ayşe Prinz, Sinem Can unddem Kinder-KURIER kurz vor der öffentlichen Vorstellung auf der Bühne desKasinos. Die fünf spielen Kay, den Bruder von Artus, , Lanzelot, Artus‘ besten Freund, die Prinzessin Guinevere, den Zauberer Merlin und last but not least den Artus – in der Reihenfolge wie sie oben genannt sind.

Während der sieben Monate „hat es schon auch schwierige Situationen gegeben – besonders bei den Kampfszenen mussten wir oft und lang die richtigen Schritte übern – wer wann wo hin vor- oder zurückgeht, sich dreht...“ Dazwischen gab’s auch eine Umbesetzung, erfahren wir. Ayşe Prinz „sollte zuerst einen Ritter spielen, dann ist die Schauspielerin für die Prinzessin ausgefallen und jetzt spiel ich die.“