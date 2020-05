Miteinander getanzt, gelacht und geweint

"Neu war hier für mich, auch die andere Seite des Konflikts zu sehen, den anderen zuzuhören", berichtet Amir Haddad, 15-jähriger Araber aus Haifa dem Online-KiKu. "Und trotz der Unterschiede in dem wie wir die Geschichte sehen, woran wir glauben und in unseren Ideologien sind wir nicht nur gut mitsammen ausgekommen, wir sind auch wirklich Freunde geworden., auch wenn deswegen die Differenzen nicht weg sind. Es war jedenfalls eine sehr gute Erfahrung, auch unsere Gefühle ausdrücken zu lernen und auch wenn wir jetzt dadurch die Welt noch nicht gleich ändern können, ist so etwas sicher ein erster Schritt in Richtung Frieden - auch weil wir sicher alle in Verbindung bleiben."



Ayala Ehrlich, Jüdin aus Tel Aviv fühlt sich nach diesen zehn Tagen "bestärkt in dem Gefühl, dass es möglich ist, miteinander auszukommen - Juden und Araber. Vorher hatte ich das schon auch in meinem Kopf als Ideal. Aber nun weiß ich, dass es auch wirklich geht. Sicher, wenn ich nach Hause komme, kann es schon sein, dass ich ein bisschen enttäuscht werde. Im Alltag in Israel ist das oft noch immer nicht möglich. Da dominiert die Politik der Alten, der Erwachsenen. Es wäre besser, wenn wir Teenager, die wir miteinander auskommen wollen, mehr Einfluss bekämen!"