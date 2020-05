Mit Wasser "zaubern" - mal 2!

Sowohl die Chemielehrer_innen als auch die chemische Industrie klagen heftig über Nachwuchsmangel. Allein in Wien fehlen derzeit rund 50 geprüfte Lehrkräfte für dieses Fach, obwohl schon 20 Studierende (teilweise sogar erst im zweiten bis vierten Semester) unterrichten (müssen).

Und in der einschlägigen Wirtschaft würden Jahr für Jahr rund 200 Ingenieur_innen und Akademiker_innen mehr gebraucht, als fertig werden und ins (heimische) Berufsleben einsteigen. Darüber hinaus fehlen jährlich rund 300 Facharbeiter_innen.



Dem großen Mangel soll mit früher Förderung der an sich bei Kindern ja vorhandenen Neugier und ihrer Begierde auf (chemische) Experimente begegnet werden. Auch wenn Chemie nicht als Fach auf dem Stundenplan der Volksschule stehe, so finden sich doch "einfache Experimente aus den bereichen Chemie, Physik und Biologie im Sach-Unterrichts-Lehrplan", wussten die Direktorin der VS Pfeilgasse, Vertreterinnen der Pädagogischen Hochschule zu berichten. In Kooperation mit dem Fachverband der Industrie sowie der Vereinigung dieser Fach-Leherer_innen-Gruppe wurden auch Experimentier-Koffer für den Einsatz in der Volksschule entwickelt. Neu ist auch eine bunte Kinder-Zeitschrift mit einfachen Experimenten: Molecool-Lino.