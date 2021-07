Lauter Einser und trotzdem keine Streberin

Rainer Trefelik

Tuğba Ünal und Sophie Sögner durften Dienstagabend die gewichtigen Merkure für die Students oft the Year in Empfang nehmen. Erstere wurde besten Handelsschülerin, zweitere die beste an den HAK. Sögner (HAK Akademiestraße, Laudator, Spartenobmann Handel in der Wr. Wirtschaftskammer) bezeichnet sich selbst „als schon ehrgeizig, in sprachen tu ich mir leicht, für andere Gegenstände muss ich schon viel lernen“. Ihr Notendurchschnitt: 1,0 – und das in jedem ihrer Zeugnisse. Das reicht ihr aber nicht, Zusatzkurse stehen auf dem Programm, u.a. der FreigegenstandEnglisch Zertifikat – im fünfstündigen Abschlusstest erreichte sie 188 von 190 möglichen Punkten. Weiterer Zusatzunterricht: Kunst und Kultur. Ein Auslandsmonat amWaterford Institute of Technology, einer der größten Unis, mit einem Kurs-Mix aus Volkswirtschaft, Marketing, und Kommunikationswissenschaften, bezeichnet sie als „eines meiner besten Erlebnisse meines ganzen Lebens“.

Und dennoch entspricht Sögner, wie viele der hervorragenden Schülerinnen und Schüler so ganz und gar nicht gängigen Klischees von Streber_innen. Soziales Engagement und Hilfsbereitschaft stehen für sie sowohl in der Schule als auch außerhalb weit oben auf der Prioritätenliste – von Lern- und Nachhilfe für Mitschüler_innen bis zu einem Faschingsfest in einem Mutter-Kind-Heim...