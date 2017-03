Emina Piragić (Musik-/Informatik-MittelSchule Wendstattgasse, Wien; BKS/Bosnisch) prangerte an, dass zwar in der Kinderrechtskonvention im Artikel 2 das Recht auf Gleichbehandlung aller Kinder verankert ist, aber noch immer Millionen von Kindern keine Chance auf Bildung haben.

Roman Nemyrovsky (G19, Wien; Ukrainisch) widmete sich wie viele andere Redner_innen des Bewerbs dem Thema „zwischen Angst und Mut“ und legte dabei einen Schwerpunkt auf die mutigen Menschen in der Ukraine, die sich vor drei Jahren trotz Polizei und Militär für Demokratie und Meinungsfreiheit einsetzten.

Isidora Matić (NMS Ebenfurth, NÖ; Englisch/erlernte Fremdsprache) meinte, es komme auch auf die Art und Weise an, wie wer die eigene Meinung kund tut und dass es wichtig sei auch Ängste zu überwinden und zur eigenen Meinung zu stehen, andere Meinungen aber auch zu schätzen.

Anastasija Milutinović (Informatik-NMS Hernals, Wien; BKS/Serbisch) sprach darüber, dass der Mut, eigene Ängste zu überwinden mit jedem Mal stärker und mutiger mache. Für sie sei wahrer Mut, die eigene Stimme zu erheben, wo alle anderen schweigen.

Raiven Vicedo (SportMittelSchule Hetzendorf, Wien; Tagalog/Philippinen) nahm Malala Yousafzais berühmten Satz „Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern“ als Ausgangspunkt seiner Rede um seinen Unmut darüber auszudrücken, dass im 21. Jahrhundert noch immer Millionen von Kindern und Jugendlichen die Chance auf ...

... Bildung verwehrt werde. Und sogar in reichen Ländern wie Österreich Bildungs-Chancen auch vom Einkommen und dem Bildungsgrad der Eltern abhängen.

Stefan Jovanović (Offene NMS Max-Winter-Platz, Wien; BKS/Serbisch) schilderte, dass er nach den jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Albanern und Serben im Kosovo wieder Angst habe, weil beispielsweise seine Großtante dort lebe. Der Krieg im Kosovo habe damals schon den Großteil seiner Familie in die Flucht vertrieben und über halb ...

... Europa verteilt. „Unsere größere Heimat ist nun Europa, aber trotzdem möchte ich, dass nie mehr die Fahrt eines Zuges gewaltsam an einer Grenze endet!“

Soritta Kim (BHAK I Wels, OÖ; Khmer/Kambodscha) appellierte beinahe poetisch immer wieder in blumigen Wortbildern daran, nicht die Wahrheit außerhalb der eigenen Seifenblase zu ignorieren, nicht Augen und Ohren vor dem Leid von Millionen Menschen auf dieser Welt zu verschließen.

Gülsüm Ilgeç (BG Lustenau, Vorarlberg; Türkisch) sprach die noch immer oft zu tabuisierte brutale weibliche Genital-Verstümmelung, die rund 40 Millionen Mädchen und Frauen angetan werden und unter der die Betroffenen dann ihr Leben lang schmerzhaft leiden – neben der körperlichen und sexuellen Verstümmelung auch eine psychische Folter.

Gloria Grabmayr (G19, Wien; Englisch/erlernte Fremdsprache) ging vom Bildimpuls – den bekannten sechs Facebook-Emojis – aus und meinte launisch, wie wohl die Liebesgeschichte von Romeo & Julia in einem WhatsApp-Kommunikation abgelaufen wäre. Die Like-Buttons und die Buchstabenkürzel wären ihrer Meinung nach längst zu einer Drogen geworden, ...

... seien oft aber (Selbst-)Betrug – etwa LOL ohne auch nur den Ansatz eines echten Lächelns.

Hanna Hodisch (Wiedner Gymnasium/Sir-Karl-Popper-Schule, Wien; Ukrainisch) schilderte, dass ihre Eltern schon einigen Mut brauchten, um die Heimat Ukraine zu verlassen und hier in Österreich ein neues Leben aufzubauen. Das sei ein täglicher Kampf um Integration gewesen, der ihr das Privileg verschafft habe, hier aufwachsen zu dürfen.

Johannes Schön (BG Vöcklabruck, OÖ; Englisch/erlernte Fremdsprache) sagte, dass es im chinesischen (Mandarin) zwei Schriftzeichen für Veränderung gebe – eines bedeute Gefahr, ein anderes Chance. Mut würde bedeuten, Veränderungen zu riskieren. Und Darwins „Survival oft he fittest“ würde zu oft falsch ...

... mit dem Überleben der Stärksten übersetzt, er hatte ja gemeint, jener, die sich am besten an Veränderungen anpassen können.

Nina Beganović (BG Lustenau, Vbg.; BKS/Bosnisch) sprach stellvertretend für alle Jugendlichen, dass sie es satt habe, wenn Sorgen, Nöte, Ängste, Probleme – vom Notendruck über die ständige Erreichbarkeit bis hin zu Brexit, Trump und anderen, die die Zukunft rauben - ihrer Generation nicht ernst genommen werden.

Andreea-Cezara Mihaiu (/B/R/G 3 Boerhaavegasse, Wien; Rumänisch) hat schon Schulen in Rumänien, Deutschland und nun – allein im Internat – in Wien erlebt und freut sich über das leider noch immer Privileg von Meinungsfreiheit. In zu vielen Ländern der Welt müssten Menschen Angst haben, ihre eigene Meinung zu sagen. ...

... Allerdings solle man nicht überheblich die eigene Meinung für besser halten als andere.

Emese Kocsis (2-sprachigens BG Oberwart, Bgld.; Ungarisch) setzte sich mit dem Spruch „ Das war aber schon immer so!?“ auseinander. Ihre Eltern hatten in ihrer Schulzeit Uniform zu tragen, aber auch der Druck, immer die neuesten Klamotten haben zu müssen, gefalle ihr nicht. Sie sei dafür, dass jede und jeder anziehe, was ihr oder ihm gefalle und worin man sich wohlfühle. ...

... Oder der Druck, rauchen zu müssen. Sie sei lieber uncool als ihrem Körper zu schaden.

Dajana Petković (WMS Kauergasse, Wien; BKS/Serbisch) berichtete, dass es für sie, die erst seit drei Jahren in Wien lebe und davor in einem kleinen Dorf in Bosnien-Herzegovina aufgewachsen sei, ungewöhnlich war, so viele verschiedene Kulturen auf so engem Raum zu erleben. Anfangs hatte sie auch Angst, Deutsch zu sprechen, heute liebe sie beides. ...

... Sie habe aber auch von den Eltern erfahren, niemanden zu hassen. Die hatten immerhin erleben müssen, dass Menschen die vorher friedlich miteinander lebten aufeinander nationalen Hass entwickelt haben.

Mercedesz Alexandra Salka (NMS 2 Grieskirchen, OÖ; Ungarisch) nannte die Brüder Wright (Pioniere des Fliegens) oder Nelson Mandela (27 Jahre in Südafrika eingesperrt, weil er gegen die Rassentrennung kämpfte und später erster frei gewählter Präsident) als Beispiele von Menschen, die an eine Idee glaubten und ...

... sie weiter verfolgten, auch wenn andere sie für verrückt hielten oder meinten, das wäre nie möglich.

Sara Schaumlechner (NMS Tragwein, OÖ; Englisch/erlernte Fremdsprache) beschäftigte sich mit der Radikalisierung Jugendlicher. Eine einfache Weltsicht mit Einteilung in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß stecke hinter dieser Ideologie.

Dóra Szele (2-sprachigens BG Oberwart, Bgld.; Ungarisch) ging in ihrer Rede von Malalas Zitat aus, um kritisch darauf hinzuweisen, dass mehr als 120 Millionen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren nicht lesen und schreiben können, mehr als 60 % davon sind Mädchen und Frauen. Wissen sei aber Macht und deshalb hätten alle Menschen das Recht auf Bildung.

Helene Kaltseis (NMS 2 Grieskirchen, OÖ; Englisch/erlernte Fremdsprache) hatte sich das Unterthema „Meine Meinung, deine Meinung – wo treffen wir uns?“ ausgewählt. Beim Suchen oder Finden von Kompromissen zwischen verschiedenen Meinungen dürfe es aber nicht darum gehen, dass der/die Klügere ...

... nachgebe. Das sei ebensowenig gescheit, wie Obergrenzen für Menschen, ie Zuflucht suchen.

Mia Jandrisics Szele (2-sprachigens BG Oberwart, Bgld.; Burgenlandkroatisch) setzte sich mit dem Spruch „Das war aber schon immer so!?“ auseinander und dass so manch ältere Menschen glauben, immer alles besser zu wissen. Zum Glück aber habe es schon große Veränderungen gegeben wie die Abschaffung der Sklaverei, Wahlrecht usw.

Rinesa Maloku (NMSi Feuerbachstraße, Wien; Albanisch) gestand, dass sie viel Angst gehabt habe und durchaus auch habe, hier vorne am Redepult zu stehen wenn alle Blicke auf sie gerichtet sind. Abe sie habe diese Angst überwunden und den Mut aufgebracht, teilzunehmen – und es sogar ins Finale geschafft. Als sie allerdings vor Kurzem einmal zwei Mädchen erlebt habe, ...

... die sich ärgstens beschimpften habe sie – wie alle anderen Umstehenden auch – nicht den Mut aufgebracht, einzuschreiten.

Azra Göksu (NMS Hötting West, Innsbruck, Tirol; Türkisch) meinte, es falle ihr nur dann leicht, eine Meinung zu äußern, wenn sie wüsste, nicht allein damit dazustehen. Gleichzeitig aber sei sie davon überzeugt, dass es interessant ist, wenn es in einer Gruppe verschiedene Meinungen gebe über die diskutiert und damit voneinander gelernt werden könne. Es brauche dazu aber ...

... Selbstsicherheit, den eigenen Standpunkt zu vertreten – und andere Meinungen zu respektieren.

Matthias Popović (2-sprachigens BG Oberwart, Bgld.; Burgenlandkroatisch) sprach die Angst davor an, was die Allgemeinheit an Anforderungen an ein sogenanntes perfektes Leben stelle – das er auch als eine Ansammlung von Klischees darstellte. Mut sei dann, etwas durchzuziehen, was dem nicht entspreche, sich aber im eigenen Herzen gut anfühle.

Laura Six (2-sprachigens BG Oberwart, Bgld.; Burgenlandkroatisch) hielt ein Plädoyer für die Toleranz gegenüber homosexueller Liebe und dagegen, dass „schwul“ immer wieder auch als Schimpfwort verwendet werde. Während es 2014 mit Conchitas Songcontest-Gewinn schien, ...

... als würde es mehr Offenheit geben, sei noch immer viel zu tun, damit niemand mehr Angst davor habe, wie er oder sie ist.

Erfan Shahmoradi (NMS Hötting West, Innsbruck, Tirol; Englisch/erlernte Fremdsprache) sprach über sein Heimatland Iran, aus dem er mit seiner Familie vor vier Jahren nach Österreich geflüchtet ist, um Unterdrückung und Verfolgung zu entkommen. ...

... Er hoffe – auch wenn dies nicht sehr wahrscheinlich erscheine – auf eine unblutige Revolution, die Meinungsfreiheit und Demokratie bringe.

Flutura Berisha (HLW Braunau, OÖ; Albanisch/Kosovo) meinte, ihr sei Malalas Spruch vielleicht näher als den meisten Jugendlichen in Österreich: Sie habe im Kosvo eine Großmutter, die Analphabetin ist, der die Welt der Bücher verschlossen bleibe und die Zeit ihres Lebens statt einer Unterschrift einen Fingerabdruck geben musste. Sie selbst sei die allererste in ihrer Familie, ...

... die mit dem Beginn der HLW in den Genuss einer höheren Bildung käme. Ach, kämen doch Generäle auf die Idee, Bücher und Stifte als stärkste Waffen einzusetzen.

Christine Schiffbänker (HLW Saalfelden, Salzburg; Englisch/erlernte Fremdsprache) spannte einen weiten Bogen von Fortschritten – Wahlrecht (auch für Frauen), Abschaffung der Sklaverei – bis hin zum sorglosen Umgang mit dem Planeten Erde als gäbe es einen zweiten und dann einen dritten... um schließlich an den bekannten ...

... Cree-Indianerspruch zu erinnern: „Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“

Meisa Bajramović (BHAK/HASch Judenburg, Stmk.; BKS/Bosnisch) schilderte, dass negative Gefühle wie Neid, Missgunst, Eifersucht einen selbst auch krank machen (können) und es schade sei, Energie auf diese Gefühle zu verschwenden. Andererseits habe sie selbst schon Missbrauch ihres Vertrauens erlebt.

Elida Gerdellaj (HLW Braunau, OÖ; Albanisch/Kosovo) nannte als Paradebeispiel für mutige Jugendliche die Geschwister Scholl, die im Nazi-Deutschland gegen die Diktatur Flugblätter verteilten. Mutig seien aber auch Flüchtlinge heutzutage, die unter Lebensgefahr ...

... ihre Heimatländer verlassen. Und der neue US-Präsident Trump lege nahe, dass es viel mehr Mut zum Widerstand brauche.

Mohammad Mustafa Azizi (B/O/R/G Schärding, OÖ; Dari/Afghanistan) befasste sich mit seinem Heimatland Afghanistan, in dem er aber selbst nur eineinhalb Jahre lebte, weil er die meiste Zeit dann in Russland aufgewachsen ist. Trotz aller gewalttätigen und beharrenden Kräfte hoffe er auf jene, die an Fortschritt glauben, ...

... um das Land zum Besseren umzugestalten. Touristen statt Taliban könnte ein wirtschaftliches Erfolgsmodell sein.

Amina Drndić (HAK Perg, OÖ; Englisch/erlernte Fremdsprache) sprach über unterschiedlichste Ängste, nicht zuletzt ihre, hier vor Publikum zu reden. Es erfordere aber durchaus auch Mut, eigene Ängste zu zeigen und zu gestehen.