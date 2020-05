Mehr und spannendere Bewegung

Die jungen Abgeordneten (wie's funktioniert siehe Hintergrund) kamen aus dem BRG Schloss Wagrain in Vöcklabruck, dem Stiftsgym Kremsmünster, der Linzer Kreuzschwestern-BAKIP (Kindergartenpädagogik) sowie der Welser HTL für Lebensmitteltechnologie. Intensiv hatten sie sich den ganzen Tag mit einer fiktiven Regierungsvorlage auseinandergesetzt. Die basierte auf einer - realen - Kritik des Rechnungshofes, wonach insbesondere Stunden gekürzt worden seien und es zu wenig Qualitätsstandards für Unterricht bzw. Sportstätten gebe. Und zwar im Widerspruch zu Empfehlungen der Europäischen Kommission und mehreren - auch österreichischen - Studien. Zwar wurden zwei Jahre später in einem Follow up vom Rechnungshof festgestellt, dass das Unterrichtsministerium zwei von neun Empfehlungen ganz und vier weitere teilweise umgesetzt hätte, aber drei ganz und gar nicht.