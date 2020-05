Mehr als ein Konzert-Auftritt

Ich bin das erste Mal in Österreich.

Welche Erwartungen hatten Sie bevor Sie nach Österreich kamen?

Ich habe erwartet, dass ich etwas Ungewöhnliches sehe, eine andere Kultur, ein anderes Leben, ein anderes Verständnis vom Leben, das die Menschen hier haben. Und ich möchte von hier etwas mitnehmen nach Hause, Eindrücke, ein Verständnis, dass man anders leben kann.

Was hat Sie hier in Österreich besonders beeindruckt?

Praktisch alles. Von den Straßen bis zu den Leuten. Die Ruhe, die hier herrscht, dass alles sauber ist auf den Straßen, die Freundlichkeit der Menschen. Dass die Menschen nicht in Eile sind und pünktlich sind. Wir haben uns hier um neun verabredet und es waren wirklich alle da. Dass die Menschen einfach sind auch die Kleidung, das Essen. Bei uns sind Äußerlichkeiten wichtiger. Auf die Gesundheit, die Ernährung, auf die Lebensbedingungen achten bei uns viele Menschen nicht. Man frühstückt bei uns nicht gemeinsam, wir packen einfach ein Sandwich ein. Die Architektur ist sehr schön in Wien und es gibt auch ein einheitliches Stadtbild, es gibt keine hohen Zäune rund um die Häuser, die Leute hier sind offen, sie verstecken sich nicht. Alle Leute grüßen hier und sind freundlich.

Was gefällt Ihnen in Wien nicht?

Ich weiß nicht, in der kurzen Zeit meines Aufenthalts ist mir nichts Negatives aufgefallen. Leider kann ich die Sprache nicht.