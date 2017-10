Nur der Schluss ist anders – das Publikum darf abstimmen, ob die beiden Buben (über-)leben dürfen oder zu Korn gemahlen werden.

Die eingängigen Reime von Wilhelm Busch über die ach so bösen Buben und ihre Streiche, die im Original allerdings mit der Todesstrafe für Max und Moritz enden, sind wohl der Inbegriff schwarzer Pädagogik. Auch wenn die These, Busch hätte sie eher als ironische Kritik an solcher gedacht, einiges für sich hat.

Wie auch immer, mit ein bisschen Musik versehen, wird „Max und Moritz“ derzeit in der Kleinkunstbühne Niedermair (Wien) gespielt und gesungen – woran sich bei der Premiere vor allem die großelterlichen Begleiter_innen von Kindern erfreuten.

