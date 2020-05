Mädels „schnuppern“ Technik-Luft

Semesterferien

Vor denwaren wieder rund 200 Schülerinnen höherer Schulen inim Rahmen der FIT (Frauen in die Technik)-Infotage unterwegs, um sich an verschiedenen Standorten von Unis und Fachhochschulen anzuschauen, welches Studium für sie in Frage kommen könnte. Führungen, Experimente, Vorlesungen und Laborübungen standen auf dem Programm. Ausprobieren, persönliche Gespräche und realistische Blicke in die Bildungsinstitutionen sollen bei den Schülerinnen das Interesse für ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium wecken bzw. festigen.

Am Montag Vormittag besuchten die Oberstufenschülerinnen die Infomesse an der Technischen Uni Wien, um zu gustieren, wohin es sie zieht. Am Nachmittag sowie den ganzen Folgetag wurden sie zur BOKU, zum FH Technikum Wien oder zum FH Campus Wien oder an die Technischen Universität begleitet.