Mädchen haben ihren Treff (mit-)geplant

Von der Lokalsuche über das Herrichten, von der Ausgestaltung bis zur Einrichtung, vom künftigen Programm bis zu den Öffnungszeiten: Bei allen Schritten und Entscheidungen waren die Mädchen maßgeblich dabei.

Bei Ideenwerkstätten in Schulen, in Parks, in der Hauptbücherei oder in Jugendzentren wurde gemeinsam mit Mädchen getüftelt, überlegt und geplant, was dieser Treffpunkt bieten soll.

Unterstützt von Architektinnen und Handwerkerinnen ging es im Anschluss ans Planen, Umbauen und Einrichten des partizipativen Mädchenprojektes.

Mädchen, die sich für Innenraumgestaltung, Möbelbau/-auswahl und Einrichtung interessierten, konnten in der Planungsgruppe Design ihre Ideen einbringen.

Für medieninteressierte (Foto, Film, Web) Mädchen gab es die Media-Gruppe und die Mädels der Evengruppet planten Veranstaltungen und Partys, wie auch die Eröffnung des Mädchencafes.