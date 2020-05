Live-Videostream und viele Veranstaltungen rund um die Preisverleihung

Von 10. bis 12. Mai werden an sieben Lesebaustellen in Gleisdorf täglich drei Begegnungen mit AutorInnen ( Saskia Hula, Usch Luhn, Christoph Mauz, Martin Selle und Gabriele Gfrerer) angeboten.

Die Baustellen in der Stadtbibliothek und in der Buchhandlung Plautz in Gleisdorf stehen unter dem Motto "Wissen ist cool". Am Weg von einer Lesebaustelle zur anderen finden SchülerInnen Buchstabenkarten, mit denen auf Schaufensterscheiben Wortspiele geklebt werden können.