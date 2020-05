Liebe, (Un-)Treue, Intrigen, Tragödie mit Komödien-Momenten

Der Anfang zieht sich ein bisschen wie ein Strudelteig. Wie der auf Händen, so kleben Text und Spiel auf der Bühne. Beim Versuch, sie in die Backform - hier in den "Rest" des Theaters, den Zuschauer_innen-Raum zu bringen, schnalzt alles eher wieder zurück auf die - spannend gestaltete - Bühne des Renaissancetheaters (der größeren der Spielstätten des Theaters der Jugend). Doch langsam kommt die zu Shakespeares Zeiten ein Renner, heute selten gespielte Tragödie mit etlichen komödiantischen Anteilen "Cymbelin" in die Gänge.