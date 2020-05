Lernen, weil's Spaß macht

Weil's Spaß macht und lustig ist, was zu lernen, was wir so in der Schule nicht gezeigt bekommen", begründet Lisa, weshalb sie heuer schon zum zweiten Mal Lehrveranstaltungen der Kinderuni besucht.

Der KURIER hat sie - und natürlich etliche andere Jungstudierende - zum Workshop "Wo steckt in unserem Alltag Physik drin?" begleitet. Licht, Strom, Schall und Reibung - diesen Themen waren Montag Nachmittag auf der Technischen Uni Wien fünf Stationen gewidmet. Die eingangs schon genannte erfahrene so wie zwei Neo-Kinderuni-Studierende - Nina und Philipp widmen sich zunächst mit Taschenlampen, Prismen, Folien und Kreiseln dem Licht. Wie das scheinbar weiße Licht in die Regenbogenfarben zerlegt wird, experimentieren sie selber. Und dass das - wie beim natürlichen, echten Regenbogen mit Wasser funktioniert, probieren sie mit den Lampen und einer Schüssel voller Wasser aus - die bunten Farbstreifen "zaubert" ein im Wasser liegender Spiegel an die weiße Wand.