Im Rahmen des Langen Tages der Flucht von UNHCR gibt es natürlich auch die neue ZOOM-Ausstellung „Du und ich, dort und da“ zu erleben. Das Theaterhaus für junges Publikum, Dschungel Wien, das im selben Hof des MuseumsQuartiers Wien angesiedelt ist, zeigt nochmals das Stück „Die Geschichte eines Jungen aus Afghanistan“ (ab 9 Jahren) und bietet dazu auch einen Workshop für Schulklassen an.

Zwischen 16 und 19 Uhr steigt dann ein Hoffest: „Willkommen.Kultur“, bei dem die österreichische Zivilgesellschaft den menschlichen Umgang mit Asylsuchenden feiern will – mit gemeinsamen Essen, Erfahrungsaustausch und künstlerischen Aktionen. So gibt es u.a.

* Handy-DJing & Tanzfläche mit Übertragung durch Radio Orange

* A Wiener, halal! Der mobile Halal-Würstelstand

* Kurzperformances von diverCITYLAB, Theaterflucht und

* den Pop-up Friseursalon „Cut Around the World“.

Letzterer wurde von Carmen Carmen Subota, einer Friseurin, die Geografie sowie Internationale Entwicklung studiert, vor zwei Jahren ins Leben gerufen, als sie mit dem Frisör Hadi Mirzaei im Flüchtlingslager Traiskirchen draufkam, „dass manche Flüchtlinge von ihrer Ausbildung her Friseure waren und so kamen wir auf die Idee, sie und ihr professionelles Können bei künstlerischen Aktionen – arbeiten dürfen sie ja nicht – einzusetzen“. Wichtig war ihr auch das gegenseitige voneinander lernen und inspirieren unterschiedlichster Schneidetechniken. Angeboten werden bei diesem Pop-up-Salon von den beiden genannten und dazu noch atemeh, Hadi, Mohammed, Shakiba und Vera professionelle (Trocken-)Haarschnitte für Frauen & Männer aller Altersklassen, Haarstylings sowie Augenbrauen zupfen mit Faden.



Am Abend gibt es noch eine Open Space zum Thema „Zusammen.Leben!“ im Dschungel Wien, Gesprächsrunden mit Künstler_innen, Helfer_innen, Menschen mit Fluchthintergrund und allen Interessierten, u.a. mit der Schauspielerin Alev Irmak, der Stylistin Carmen Subota, dem Frisör Hadi Mirzaei, dem Integrationsbegleiter Robert Eichhorn, Ruth Schöffl von UNHCR Österreich und Claire Blaschke von „Tanz die Toleranz“.

