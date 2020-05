Kunterbunte Vielfalt verlieh kreative Flügel

Und noch eine neue Kooperation tat sich auf. Im Wiener Straßenbahnmuseum tüftelten Kids im Workshop "BIM me up" an Straßenbahnen der Zukunft - utopische Kreationen. Fotos von diesen sollen auf Folien kommen und mit echten, jetzigen Straßenbahnen durch die Stadt "gondeln" (noch ist nicht geklärt auf welcher Linie und wann).

Natürlich spielte sich auch Klassisches im Stammhaus ab - der Uni für Angewandte Kunst, wo Kids Figuren, Masken und Kleinteilige Kunstwerke anfertigten.

Oder wie im Keller in der Holzwerkstatt eigene Musikinstrumente baute - von Trommeln über Bumbässe bis zu flöten aus Leitungsröhrln.



Ausführliche Foto-Reportagen über einige Workshops - siehe Fotostrecke