Komm wie du willst

Jugendliche Musiker_innen und ihre Lehrer_innen sorgten am Samstag (3. September) für ein drei Stunden dauerndes mitreißendes Konzert im großen Festsaal der Universität für Musik und darstellende Kunst. Es war der Baschluss des diesjährigen, zehnten, MusicCamps, das Soundbase von WienXtra organisiert hatte.

Fünf Dutzend junge Sängerinnen und Sänger bzw. Insturmentalist_innen hatten eine Woche intensiv mit führenden internationalen Musiker_innen intensivst gearbeitet - in Bandformationen, die am Beginn der einwöchigen Workshops gegründet wurden ebenso wie in daran anschließenden Workshops und Meisterklassen.

Von Pop über Rock bis zu Soul und Funk spannte sich der musikalische Bogen.



Ein bisschen mehr dazu in der Fotostrecke.