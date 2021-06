Koi-Fische aus Stoff und Papier basteln – und Japan helfen

Koifische

Gegen den Strom schwimmen!Der japanische Brauch KOINOBORI geht auf eine chinesische Geschichte zurück:schafften das Unmögliche, es gelang ihnen gegen den Strom zu schwimmen und einen Wasserfall zu überwinden. Deshalb ist derdas Symbol für das kräftige und gesunde Wachstum von Kindern.

In zahlreichen Workshops in Wien und Japan wurden KOINOBORI zusammen mit Kindern angefertigt und vor Ort aufgehängt und auch ausgetauscht: So wurden japanische KOINOBORI in Wien gezeigt und umgekehrt wurden KOINOBORI von Wiener Schüler_innen mit Hoffnungsbotschaften an japanische Kinder in das Katastrophengebiet rund um Fukushinma geschickt.

