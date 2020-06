Können Zitronen schwimmen?

Schwimmt oder sinkt eine Zitrone mit Schale? Was passiert, wenn man sie abschält? Warum tanzen Rosinen im Mineralwasser. Vielen "nassen" Fragen gingen Kinder einer dritten klasse der Volksschule am Wiener Mondweg auf den Grund. Manchen in Experimentierstationen (siehe Foto), anderen bei Exkursionen – in Wasserschule und Wasserturm in Wien-Favoriten. Dort wurden unter anderem der Wasserkreislauf, die Land-, Wasserverteilung von Salz- und Süßwasser auf der Erde und die Wiener Wasserversorgung besprochen.

Den Abschluss bot ein Tagesausflug ins Höllental bei Reichenau an der Rax in Niederösterreich gemeinsam mit einer zweiten Klasse. Dort konnten die Kinder die Natur entlang der 1. Wiener Hochquellenwasserleitung erkunden.