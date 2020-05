Können Steine schwimmen?

An den weiteren Ferientagen stehen folgende Studienrichtungen auf dem Programm der Forschungstage der Kinderuni Wien:

* Anthropologie: "Frisch geschlüpft" - Der Mensch!

Wie lebten unsere Vorfahren? Warum leben Menschen in Gruppen? Was bedeutet "Zusammenarbeit"? Gemeinsam mit einem Wissenschafter machst du dich auf die Reise in die Vergangenheit des Menschen. Dort kundschaftest du die Menschen samt ihrer lieben Verwandtschaft aus und erfährst dabei viel Spannendes über die Gegenwart!

* Mathematik: Eiförmiges und Kugelrundes

An diesem Tag geht es um Kugeliges, Würfeliges und Flaches, um Ränder und Löcher, Knoten - und natürlich um Zahlen. Ein Tag, an dem du herausfinden kannst, was Mathematiker_innen von Spiegelbildern und vom Lasso-Werfen verstehen!

* Astronomie: Im Sternbild des Hasen, Großen und kleinen Bären, Drachen, Riesen und Zwergen kannst du nicht nur im Reich der Märchen begegnen, sondern auch in der Wissenschaft! In diesem Workshop erfährst du, ob die Sterne einander gleichen "wie ein Ei dem anderen" und entdeckst vielleicht sogar das Sternbild des Hasen.