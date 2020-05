König & König

Regieren ist anstrengend! Zumal, wenn man nicht mehr so ganz taufrisch ist und eigentlich Lust auf ganz andere Dinge hat wie z. B. in der Sonne zu liegen oder in den Ulaub zu fahren.

All das triffr für sie zu – die Königin! Sie mag einfach nicht mehr! Ihr Sohn soll gefälligst

heiraten und die Staatsgeschäfte übernehmen. Aber der Prinz denkt nicht im Entferntesten

daran, dies zu tun und hängt lieber seinen Träumen nach. Ab 6 Jahre.

12. Dezember, 10.30 Uhr,13. Dezember, 19 Uhr,

14. Dezember, 10.30 Uhr, 17. Dezember, 10.30 Uhr,

31. Dezember, 16 Uhr,

4. Jänner, 16 Uhr, 9. Jänner, 10.30 Uhr.



u\hof, 4020 Linz, Landstraße 31, nähere Infos: 0732/76 11 121.



Zur Homepage u\hof