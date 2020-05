Kleine Briefe aus dem Himmel

Ein Brief und eine Schneeflocke haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Ein japanischer Schneeforscher sieht das ein wenig anders. Professor Teisaku Kobayashi untersucht an der Universität von Sapporo in Japan Eiskristalle . Er kann aus ihren Formen einzelne Geschichten herauslesen, genauso wie bei einem Brief .

Wie das funktioniert?

Nun, auf ihrem Weg durch die Wolken, bis hin zum Boden verhaken sich die Eiskristalle ineinander. Sie wachsen zu größeren Einheiten zusammen, den Schneeflocken . Dabei fliegen sie durch verschiedene Temperaturzonen und Luftströmungen. Diese verleihen jedem Kristall eine einzigartige Form. Anhand dieser erkennt der Professor in welcher Luft- und Temperaturzone sie entstanden sind. Dabei gilt: Je höher die Temperatur wird, desto größer werden die Schneeflocken , denn durch die Wärme schmelzen die Kristalle und verkleben zu großen Flocken.