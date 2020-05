Kinderbilder zur Zukunft der Erde

Das weltweite Kinderbaumdom-Projekt will Kindern auf allen Erdteilen ermöglichen, ihre Hoffnungen und Sorgen über Mutter Erde zum Ausdruck zu bringen. Kleine Baumkreise, in denen Kinder ihre Bilder zur Zukunft der Erde ausstellen, sollen die Erwachsenen anregen. Mehr als bisher soll auf die Nöte unseres Planeten und die Visionen der Kinder für die Zukunft der Erde gehört werden. Alle reden davon, wir sollen unseren Kindern und Kindeskindern eine lebenswerte Welt hinterlassen, aber kaum einer fragt sie selbst... Es soll auch durch die Baumdome eine Solidargemeinschaft und ein lebendiger, kultureller und materieller Austausch zwischen den Kindern in armen und reichen Ländern statt finden.

Die "Baumdom-Initiative", auch Earth-Children-Solidarity-Treedome Initiative genannt, startete 2011 und mittlerweile sind Baumdome in verschiedenen Orten der Welt entstanden: Chengdu ( China), Dar es Salam und Iringa ( Tansania) und seit dem 20. Mai nun auch in Neumarkt ( Steiermark). Weitere Baumdome sollen noch heuer folgen u.a. in St. Veit/ Glan (Wurzerhof), Peking ( China), Detroit ( USA), Pine Ridge ( USA) und Kairo ( Ägypten).

Initiatoren dieser Idee waren Organisationsberater Günther Karner (www.trigon.at), dessen Anliegen es ist, nachhaltige Entwicklungen anzuregen und zu unterstützen und der sozial-ökologische Künstler Johannes Matthiessen (www.sacred-landscapes.de), der überall auf der Welt mit Kindern und Jugendlichen Zukunftsprojekte und -orte gestaltet.