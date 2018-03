KIJUBU: Von der Neugier und vom Glück

Heinz Janisch, langjähriger Freund der Familie Moser, las einige von Erwins Gedichten und Geschichten, u.a. „Wer ist der Langsamste“, in der Schildkröte und Schnecke streiten, wer von ihnen länger bis zu dem einen Meter entfernten Stein brauchen würde. Was sie da noch nicht wussten, auch ein Regenwurm, ein Käfer und eine klitzekleine Sandlaus beteiligten sich – ohne Wissen der beiden Konkurrenten – am Langsam-„wettlauf“. Der Stein sowieso ;)

Janisch charakterisierte den Menschen Erwin Moser und seine Geschichten als Vermittler eines Grundgefühls von Geborgenheit aus den beiden Elementen Neugier und Glück. Unter den von ihm beschriebenen und gezeichneten (tierischen) Figuren gibt es immer welche, die neugierig die Welt entdecken, um letztlich Freunde unter Fremden zu finden und solche, die auf der Suche nach sich selbst in der bescheidenen Höhle oder dem Baumhaus ihr Glück finden.