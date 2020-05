Kids werden kleine Stadt in Ballspielkäfig bauen

Der halbe Ballspielkäfig im Draschepark in Wien-Wieden wird sich zwischen 22. und 31. August in eine Baustelle verwandeln. Echtes Holz und das dazugehörige Werkzeug warten auf Kids zwischen 8 und 14, die dort bauen, wonach ihnen der Sinn steht.

Am Sonntag davor stand schon der alte Bauwagen mit dem Werkzeug neben dem Käfig. Das Tor in dieser Käfig-Hälfte war mit Strohballen ausgelegt: Dort wird die Material- und Werkzeugausgabe sein.