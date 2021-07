Kids vor und hinter den Fernseh-Kameras

Zu den Kids vor der Kamera gesellen sich bei jedem Dreh auch noch zwei hinter weiteren Kameras – schließlich soll ja aus verschiedenen Perspektiven gedreht werden. Bilder mit unterschiedlichen Ansichten – von der Gesamtansicht über Nahaufnahmen der Gesichter usw. – ergeben erfahrungsgemäß viel spannendere Beiträge als nur Schwenks und Zooms von einem Standort aus.

Am Tag des Kinder-KURIER-Lokalaugenscheins im OKTO-Studio sind Stella Whitney Fuhs und Lenny ( Lennard Schön) die beiden zusätzlichen Kameraleute. Erstere gesteht, „ein bisschen nervös bin ich schon, ich mach die Action-Kamera für die Nahaufnahmen und Kleinigkeiten, die sich gut reinschneiden lassen sollen. Ich hab schon in der Schule aber auch mit Freundinnen im Medienzentrum gefilmt, also richtig halten konnt’ ich eine Kamera schon, aber hier hab ich schon noch so einiges dazu gelernt – auf verschiedene Einstellungen zu achten. Ich mag’s gerne, bin aber viel lieber hinter der Kamera. Anstrengend ist’s schon auch, weil es hier bei einer professionellen Produktion schon auf sehr genaues Arbeiten ankommt. Aber dabei hab ich auch viel gelernt, ich möcht auch später einmal am liebsten einen Beruf haben, wo ich kreative Projekte – am liebsten mit Jugendlichen machen kann.“

Lenny kümmert sich mit Stella gemeinsam – auch um Aufnahmen für das making of. „Da geht’s auch darum, die Reporterkids so richtig zum Reden zu bringen!“